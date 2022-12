Natale in Slovenia, fra la magia di Lubiana e il relax delle terme

Ma la Slovenia giudicata da National Geographic tra le mete “migliori del mondo” per il 2023 può conquistare anche chi ama il relax e il benessere, con i trattamenti proposti da Terme Olimia, vera e propria capitale termale ai confini con la Croazia.

Best of The World - I team internazionali di National Geographic hanno inserito la Slovenia nella lista dei 25 “Luoghi e comunità più straordinari per ispirare il tuo prossimo viaggio” per la categoria "Natura". In tal modo la Slovenia rientra tra le otto destinazioni europee che fanno parte dell'elenco delle 25 destinazioni selezionate. Per la prima volta, quindi, la Slovenia è entrata ufficialmente nella lista dei viaggi Best of the World 2023. Ciò che accomuna le destinazioni in lista è la capacità dimostrata nel saper riflettere gli effetti positivi del turismo a favore delle comunità locali e dell’ambiente.

Lubiana, città senza tempo Lubiana a dicembre è un viaggio nel proprio tempo, all’infanzia e al clima di attesa trepidante del Natale. L’intera capitale della Slovenia si trasforma in un teatro di luci, mentre il profumo familiare di vin brûlé, caldarroste e mandorle tostate invade entrambe le sponde della mite Ljubljanica, il fiume che l’attraversa. Tra le luminarie più spettacolari la Pioggia di Meteoriti della via Slovenska Cesta o Le Costellazioni della piazza Prešeren. Piazza Prešeren è il centro dei festeggiamenti: è qui, tra il triplo ponte sulla Ljubljanica e la facciata barocca della chiesa dell'Annunciazione della Vergine, che si svolgono i meravigliosi mercatini di Natale di Lubiana. Lì vengono serviti grappa al miele o gustosi dolci natalizi. Ci si può saziare con specialità a Km 0, frutto di antiche tradizioni. Altre piazze della città diventano un teatro a cielo aperto: spettacoli e concerti gratuiti ogni sera nella Piazza Novi e la Land of Ice sulla piazza del Congresso, dove artisti sloveni e internazionali espongono incredibili sculture di ghiaccio per tutta la stagione invernale. I mercatini natalizi saranno lungo il fiume Breg e Petkovškovo Nabrežje fino al 1° gennaio.

Natale detoxUn regalo speciale capace di coniugare sorpresa, relax, incanto ed energia. È quanto potrete trovare nel centro termale di Olimia, che dista da Lubiana circa 100 km. Il complesso Terme Olimia è uno dei migliori centri termali della Slovenia (e d’Europa): vera e propria capitale dei piaceri termali. Qui è possibile davvero staccare la spina dalla routine quotidiana, lasciandosi coccolare da massaggi viso e corpo realizzati con prodotti olistici unici al mondo a base di estratti di aloe vera, jojoba e olio di sesamo. Per le prossime festività Terme Olimia propone il pacchetto Magia di Orhidelia, che include un soggiorno in mezza pensione presso il prestigioso Sotelia Wellness Hotel, bagni illimitati nelle piscine di Termalija Relax oltre all’ingresso al Wellness Orhidelia.

