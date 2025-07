Monaco di Baviera e la birra: non solo Oktoberfest, c’è anche il tour

NEL CUORE DELLA BIONDA - Monaco e la birra: un connubio profondamente radicato nella storia e nella cultura della città tanto da aver ideato un nuovo tour dedicato alla cultura della birra, un'occasione unica per immergersi nella cultura birraria di Monaco, risalente al XIV secolo, nonchè un'esperienza autentica per gli amanti della birra e gli appassionati della cultura bavarese. Il nuovo tour guidato, della durata di tre ore e mezza, porta i partecipanti nel cuore del centro storico per un viaggio tra storia, tradizione e sapori autentici.



SAPORI BAVARESI - Il tour, non solo offre interessanti approfondimenti sulla tradizionale cultura della birra e delle birrerie, ma permette anche ai visitatori di sperimentarla in prima persona. Guide qualificate, alcune delle quali sono anche birraie, raccontano storie emozionanti sulla storia della birra di Monaco e sul suo significato culturale. Il percorso prevede una visita al Museo della Birra e al museo dell'Oktoberfest, oltre a tre soste in ristoranti tradizionali, dove gli ospiti potranno degustare birra e prelibatezze bavaresi dolci e salate.