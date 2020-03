Lubiana da scoprire: così bella così vicina

Lubiana conserva tracce di tutta l'antica storia slovena, tra cui il lascito dell'epoca romana, il centro storico con il castello medievale, le facciate barocche e i tanti edifici in stile Art Nouveau. È una città pittoresca piena di scorci romantici, di accoglienti ristorantini, molti dei quali affacciati sulla pittoresca riviera del fiume Ljubljanica. Il centro storico è pedonale e totalmente privo di barriere architettoniche.



Una città pulsante di cultura - Qui la cultura è quasi uno stile di vita: oltre a vantare una delle più vecchie filarmoniche del mondo, una Galleria Nazionale ed una di Arti Moderne davvero interessanti, la città offre ogni anno più di diecimila manifestazioni culturali e musicali di spicco, ma anche eventi teatrali, di arti figurative e d’avanguardia. Con una vibrante scena letteraria, Lubiana è sempre stata al centro della letteratura slovena, non a caso dal 2015 la città è City of Literature dell’Unesco. Il nuovissimo tour guidato Ljubljana For Poetry Lovers (Lubiana per gli amanti della poesia) segue le orme di ben undici importanti personaggi della poesia slovena. Mentre in molte capitali europee i monumenti raffigurano leader militari e leader nazionali, a Lubiana questo onore appartiene a poeti e scrittori.



Carattere cosmpolita - Per percepire il carattere cosmopolita di Lubiana e il ritmo della sua scena urbana spostatevi presso il Centro Culturale Autonomo Metelkova, costruito sul sito di un'ex base militare. La sera, questa zona si trasforma in un vivace luogo di intrattenimento, dove i visitatori possono scegliere tra concerti di musica alternativi e spettacoli d'arte stimolanti. In questa zona, davvero singolare è il Celica Hostel realizzato nell'ex carcere militare e progettato da più di 80 artisti da tutto il mondo, il primo ostello sostenibile certificato in Slovenia.



Cucina eccellente - Per gustare una buona cucina non bisogna, però, allontanarsi dal centro pedonale: qui si trova l’eccellente Monstera Bistro, il Ristorante del rinomato giudice di Masterchef Slovenia Bine Volčič, uno dei primi chef sloveni a stabilire il concetto della cosiddetta “zero waste cuisine”. Ogni venerdì, inoltre, tra marzo ed ottobre dalle 10 alle 21 e fino alle 22 in estate, la piazza di Pogačarjev trg si accende di colori, sapori e aromi grazie al mercato alimentare di Odprta kuhna (Cucina Aperta), che fin dal 2013 ha portato freschezza e innovazione sulla scena culinaria slovena. Ogni settimana, il mercato presenta circa trenta diversi fornitori di prodotti alimentari, tra cui moderni ristoranti, trattorie tradizionali, agriturismi e chef indipendenti che vogliono promuovere la loro offerta. Il tutto sempre accompagnato da musica e intrattenimento.



La movida - La sera, magari dopo un aperitivo con prodotti locali a Slovenska Hiša, è consigliatissimo trovarsi con gli amici in uno dei tanti caffè sul romantico e vivace argine del fiume Ljubljanica oppure in uno degli eleganti bar o club-lounge, come quello del Nebotičnik Skyscraper, con terrazza e vista panoramica di tutta Lubiana. Tornare in albergo, poi, è semplicissimo visto che la maggior parte delle strutture ricettive si trova proprio nel centro della città. Tra i più antichi c’è il raffinato Hotel Slon, proprio a 2 passi dai tre ponti, mentre se siete amanti del design dovete provare il Vander Hotel che si affaccia proprio sulla Ljubljanica.



Esplorare la Slovenia - Dal momento che le distanze in Slovenia sono piccole, inoltre, Lubiana è un ottimo punto di partenza per esplorare le tante bellezze della nazione: in un giorno solo è possibile visitare il Litorale adriatico e l'alta montagna, vivendo in poche ore l'esperienza dei climi mediterraneo, alpino o continentale.



Per maggiori informazioni: www.slovenia.info