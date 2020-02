Fiume regina del Quarnaro, capitale europea della cultura

Città antichissima e dalla storia complessa, contesa nei secoli da tutte le potenze che si affacciavano sull’Adriatico, Fiume, che per popolazione è la terza città della Croazia dopo Zagabria e Spalato, è sede di numerose e prestigiose istituzioni, come l’ Università, il Teatro Nazionale Croato e il Teatro Italiano di Fiume.



Passeggiando nel "Korzo" - Oggi, come del resto sempre in passato, Fiume è una città ricca di cultura ma anche un centro industriale di prim'ordine, con un porto e cantieri navali attivissimi: ma basta una passeggiata nel centro storico per capire la vera bellezza di Fiume, magari gironzolando per il suo Korzo (Corso) la strada di una movida continua e animatissima e sul quale si affacciano molti palazzi in elegante stile mitteleuropeo e molteplici caffè e bar. Dietro agli edifici del Corso un’altra sorpresa: ci si può inoltrare nelle viuzze suggestive e molto dalmate della Fiume medievale, piena di negozi caratteristici e di locali pittoreschi.



Fiume e la cultura - Sempre nel centro storico ecco il Museo marittimo e Storico del Litorale Croato, che contiene una sezione marittima, storico-culturale, etnografica e archeologica e che ha sede in un edificio storico, l’ex Palazzo del Governatore, monumento culturale protetto. Da visitare senz’altro anche il Museo di Storia Naturale con il bellissimo giardino botanico, un centro multimediale e un acquario che ospita numerose specie dell’Adriatico. Città ricchissima di iniziative culturali, per il 2020 Fiume ha organizzato molti eventi importanti tra cui ricordiamo in maggio “Smoqua” Festival della cultura femmminista e, in giugno, il Festival del racconto breve europeo.



Fiume e il mare - Fiume è al centro di una delle zone balneari più belle e suggestive d’Europa ovvero il Quarnaro In città bisogna ricordare le spiagge di Ploče e Kostanj, premiate con la Bandiera Blu, simbolo di qualità e mare pulito. La spiaggia di Ploče è la spiaggia fiumana più recente e meglio attrezzata. La spiagga Kostanj è la prima spiaggia in Croazia totalmente adattata ai disabili. È dotata di ascensore con entrata in mare. A 15 chilometri da Fiume ecco una perla dell’Adriatico, l’elegante Abbazia (Opatija in croato)Ancora più vicina Volosko, che costituisce anche un'autentica perla gastronomica del Quarnero grazie alla presenza dei migliori ristoranti specializzati in particolare nell'offerta di piatti a base di pesce.



Per maggiori informazioni : www.visitrijeka.eu