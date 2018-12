Le esperienze più belle per festeggiare la fine dell’Anno

Dieci esperienze per salutare lʼAnno Nuovo GENOVA – Italia - Capodanno all'Acquario . Foto: Shutterstock Tripadvisor 1 di 10 LONDRA – Gran Bretagna - The London New Year's Eve Ball. Foto Shutterstock Tripadvisor 2 di 10 BERLINO, Germania - Concerto di Capodanno al Charlottenburg Palace: Berlin Residence Orchestra Tripadvisor 3 di 10 FIRENZE – Italia - Cena a casa dello chef . Foto: Shutterstoc Tripadvisor 4 di 10 Sei giorni in Islanda da Reykjavik Foto: Thinkstock Tripadvisor 5 di 10 I Musici Veneziani - Concerto di Capodanno a Venezia Tripadvisor 6 di 10 BARCELLONA - Spagna - Spettacolo di Flamenco di Capodanno e festa a Barcellona Tripadvisor 7 di 10 ROMA – Italia – Concerto barocco di Capodanno alla Galleria Doria Pamphilj Tripadvisor 8 di 10 NEW YORK CITY- Stati Uniti - Crociera con cena di Capodanno a New York Tripadvisor 9 di 10 SALISBURGO – Austria - Giro in slitta a cavalli Tripadvisor 10 di 10 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci In giro per il mondo o nelle città d'Italia, dedicate a chi non si acc0ntenta del solito Cenone. leggi tutto

Le proposte sono state selezionate da TripAdvisor tra le numerosissime offerte presenti e prenotabili sul sito della grande community online di viaggiatori. Ce n’è per tutti i gusti, per ogni tipo di budget e in tutti i luoghi del mondo, da Genova a Londra, da Firenze a Berlino e a New York.



GENOVA – Italia - Capodanno all'Acquario – Un’ambientazione inconsueta e suggestiva per una serata elegante e originale: questo è il San Silvestro all'Acquario di Genova. Si comincia con una visita esclusiva della struttura, si prosegue con cocktail di benvenuto nei Padiglioni dei Cetacei e Biodiversità e si conclude con il Cenone di Capodanno e brindisi di mezzanotte con buffet di dolci. A partire da 160 Euro..



LONDRA – Gran Bretagna - The London New Year's Eve Ball – Spettacolare evento a tema con aperitivo, cena con vino e birra illimitati per tutta la notte, spettacoli dal vivo, balli, tavolo da casinò e un'atmosfera indimenticabile. A partire da 245,90 Euro.



BERLINO, Germania - Concerto di Capodanno al Charlottenburg Palace: Berlin Residence Orchestra – Il Nuovo Anno si accoglie a suon di musica con il Concerto di Capodanno al Charlottenburg Palace di Berlino: un viaggio musicale di due ore dal periodo barocco fino ai giorni nostri, con brani di Vivaldi, Mozart, Strauss e molti altri. E per chiudere… col botto ci sono anche i fuochi d'artificio musicali. A partire da 69 Euro.



FIRENZE – Italia - Cena a casa dello chef - Un cenone di Capodanno davvero originale: l’appuntamento è a casa di uno chef nel centro di Firenze. Si scopre un'autentica casa toscana, si degusta un menù di livello, ci si incontra in un piccolo gruppo di 12 ospiti al massimo e si brinda all'inizio del Nuovo Anno sul Ponte Vecchio. A partire da 113,50 Euro.



REYKJAVIK - Islanda - Esperienza di Capodanno di sei giorni – Non solo una festa di Capodanno, ma un viaggio di sei giorni che include cinque pernottamenti, trasferimenti e gite con guida per vedere i fuochi d'artificio nella capitale, emozionarsi con l'aurora boreale riscaldati da un falò ed esplorare la fantastica natura islandese. A partire da 2.232,59 Euro.



VENEZIA - Italia - Concerto di Capodanno con I Musici Veneziani – Ancora San Silvestro in musica con il concerto del celebre ensemble allargato (14 musicisti), abbigliato con i costumi tipici del 18° secolo e con la partecipazione della soprano Vittoria Boldrin, del tenore Massimo Cagnin e del baritono Nico Mamone. Per una serata all’insegna delle pagine più belle e famose della nostra letteratura musicale. A partire da 50 Euro.



BARCELLONA - Spagna - Spettacolo di Flamenco di Capodanno e festa danzante - Cocktail e balli per un Capodanno al 100% spagnolo! Dopo un travolgente spettacolo di flamenco, si accoglie il 2019 con la tradizione dell’uva “fortunata” e con il cocktail di Capodanno. Ci si butta poi sulla pista da ballo fino a tarda notte del mattino. Per i più golosi, si può aggiungere al pacchetto una cena gourmet catalana e bevande prima dello spettacolo. A partire da 75 Euro.



ROMA – Italia – Concerto barocco di Capodanno alla Galleria Doria Pamphilj – Un’ora di buona musica eseguita utilizzando gli strumenti originali dell’epoca barocca a palazzo Doria Pamphilj, uno dei più belli e prestigiosi di Roma. Si comincia con il tour guidato degli appartamenti privati della principessa Doria Pamphilj e si conclude con il concerto presso la Sala del Trono. A partire da 38 Euro.



NEW YORK CITY- Stati Uniti - Crociera con cena di Capodanno a New York – Una cena lussuosa su un esclusivo yacht privato con vista mozzafiato sullo skyline della Grande Mela: alla crociera partecipano al massimo 200 ospiti ai quali è riservata una serata con aperitivo, cena, open bar, DJ, balli e fuochi d'artificio mentre si naviga tra il Ponte di Brooklyn, Ellis Island e il One World Trade Center. A partire da 509,26.



SALISBURGO – Austria - Giro in slitta a cavalli – Prima del Cenone di San Silvestro si può godere di uno speciale pomeriggio con una passeggiata su una slitta privata nelle atmosfere fiabesche e le nevi della regione del Salzkammergut, tra montagne, laghi e villaggi affascinanti. Pensata al massimo per otto persone, l’esperienza include uno stop per una bevanda calda in un bar locale tradizionale e transfer da e per l’hotel. A partire da 52 Euro.