A Singapore, per passare le Feste all’equatore

Nelle principali vie dello shopping, nei mesi di novembre e dicembre, tutti i visitatori avranno la possibilità di essere guidati attraverso luminarie, storiche tradizioni e appuntamenti da non perdere per vivere un Natale insolito e pieno di sorprese lungo la linea dell’equatore.



Christmas on A Great Street - Per tutto il mese di dicembre, Orchard Road si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto dove sarà possibile lasciarsi guidare in un vero e proprio paese delle meraviglie. Quest'anno A Great Street porta i visitatori direttamente nei mondi fantastici firmati Disney: dalle bellissime Principesse al classico Topolino, dai celebri protagonisti di Frozen a Toy Story, i personaggi Disney, sotto forma di luci natalizie, aspettano grandi e piccini lungo Orchard Road, per uno spettacolo che lascerà tutti a bocca aperta!



Il Villaggio del Natale - Il 24 dicembre avrà poi luogo una grande festa per celebrare l’arrivo del Natale con il conto alla rovescia e festeggiare insieme, mangiando, bevendo e ballando prima dello spettacolo pirotecnico. Da non perdere, fino al 26 dicembre, anche l’accogliente Villaggio del Natale, dedicato in particolar modo ai più piccoli, che potranno incontrare Babbo Natale e divertirsi grazie ai tanti intrattenimenti e giochi, come giostre e castelli gonfiabili. Per i più grandi, tante prelibatezze da assaporare, musica dal vivo e artisti che sapranno incantare la folla con i loro spettacoli. Ma non finisce qui: il Villaggio di Natale di Orchard Road sarà anche un vero e proprio paradiso per gli amanti dello shopping. Infatti, saranno tantissimi i temporary shop allestiti lungo le strade: cibo, abbigliamento, moda e tanto altro per acquistare regali.



Capodanno, spettacolo da non perdere - Marina Bay Singapore Countdown 2019 è il grande evento di Singapore per salutare l'anno passato e accogliere quello nuovo con speranze, sogni e aspirazioni. Ambientato sullo skyline della città, il caratteristico evento di conto alla rovescia invita i turisti e singaporiani a riunirsi e celebrare insieme il Nuovo Anno, con una serie di attività che includono proiezioni di luce, un festival di food truck, bazaar e gli attesi fuochi d'artificio a mezzanotte.



Per maggiori informazioni: www.visitsingapore.com