Tokyo e le Feste, una metropoli scintillante

Una metropoli scintillante - Ogni anno, Tokyo Midtown viene decorato con circa 500.000 scintillanti luci a LED. Quest’anno la sua attrazione principale, lo “Starlight Garden 2018”, è dedicata al tema della “nascita, vita e caduta delle stelle”. Dal 13 novembre al 25 dicembre è possibile ammirare l’installazione "Soap-Bubble Illuminations": ogni giorno circa 450.000 bolle di sapone e 100 lampadine luminose invadono lo spazio, dando vita a uno spettacolo magico.



Snow and Blue - Le luminarie di Roppongi Hills fanno risplendere Keyakizaka, la sua strada principale, con circa 700.000 luci a LED. Nel 2018 si celebra il quindicesimo anniversario di questo evento con il tema “Live Veil”. Fino al 25 dicembre una distesa di luci bianche e blu, giustamente chiamate “Snow and Blue”, trasformano il viale in uno spettacolo unico di mondanità urbana. Natale a Tokyo è sinonimo anche di alberi di Natale: Roku-Roku Plaza ospita un abete decorato alto 10 metri, mentre nella West Walk i visitatori possono toccare un albero fatto a maglia. Roppongi Hills è il posto ideale per vivere la calda atmosfera natalizia, resa ancora più speciale dal mercatino di Natale e dai concerti.



L'aurora in centro città - Le tradizionali illuminazioni invernali di Omotesando Hills (un enorme e frequentatissimo mercato) quest’anno sono dedicate al tema “un’aurora appare in città”. Fino al giorno di Natale, ogni 20 minuti va in scena uno spettacolo unico, in cui 6.000 punti luce sospesi su un albero di Natale rettangolare alto 7 metri rievocano l’aurora cambiando colore a ritmo di musica. Insieme alla cascata luminosa anche l’albero si tinge di verde, blu, viola, rosa e giallo, trasformando l’intero spazio in un mondo incantato.



Nella tradizione giapponese - Ma, al dilà delle luminarie una visita ai mercatini di Natale allo Hibiya Park o alla pista di pattinaggio sul ghiaccio all’aperto assicurano un’immersione totale nello spirito delle feste. Per chi rimane in città fino a Capodanno, Tokyo offre tanti appuntamenti imperdibili per dare il benvenuto al nuovo anno. Per un brindisi è possibile unirsi al countdown alla Tokyo Tower o al parco divertimenti Asakusa Hanayashiki, oppure andare a Shibuya Crossing per salutare il 2019 insieme ad altre migliaia di persone. Chi vuole immergersi nelle tradizioni locali è invitato all'Hatsumode, termine che sta ad indicare la prima visita del nuovo anno al santuario shintoista o al tempio buddhista, come Meiji-Jingu di Harajuku e Senso-ji di Asakusa.



