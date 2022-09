Irlanda: quattro passi sulle chiome degli alberi ad Avondale

Si chiama “ Beyond the Trees Avondale ” e promette esperienze indimenticabili in Irlanda con un itinerario sopra le chiome frondose degli alberi dell’ Avondale Forest Park , nella contea di Wicklock .

sono i compagni di questa avventura accessibile a tutti grazie alla mancanza di salite e discese.- Il percorso aereo si snoda per 1,3 km, con punti d’osservazione disseminati lungo il tragitto in cui vengono illustrate le specie di flora e fauna che popolano la foresta e rappresentano la storia di Avondale, luogo che custodisce la più antica tradizione della silvicoltura irlandese. Nel suo punto più alto, la pedana si trova a 23 m da terra, e termina ai piedi di un’imponentedi 38 metri, che si erge in un balsamico boschetto di eucalipto. Alla torre si accede tramite una passerella a spirale dalla quale è possibile godere una vista a tutto tondo sull’Avondale Forest Park, sulla, sui Monti Wicklock e sulla campagna circostante. I visitatori più audaci possono ritornare a terra rapidamente grazie a un grandeinterno alla torre.- L’esperienza “Beyond the Trees” segue i principi di sostenibilità cardini del parco, per questo i materiali protagonisti del progetto provengono dagli abeti Douglas e dai larici locali. Avondale è una delle tante attrazioni dell’e comprende un giardino, una caffetteria, un parco giochi per bambini, un delizioso giardino sensoriale e un padiglione espositivo che racconta la storia, l’evoluzione e l’importanza della silvicoltura nel paese il cui nome è per tutti sinonimo di un verde brillante e gioioso. Il parco forestale si estende per 500 acri, attraversati da numerosi sentieri. È un bosco “maturo”, che ospita oltreprovenienti da tutto il mondo. Al centro della tenuta si trova l’imponente Avondale House, risalente al XVIII secolo. Dall’autunno sarà anche possibile prendere parte a una visita guidata al maniero. Sarà uno spaccato della vita quotidiana della famiglia, che ha abitato e posseduto la tenuta fino al 1904.Per maggiori informazioni: www.irlanda.com