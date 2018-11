Influencer a Monte Carlo: i 5 luoghi da instagrammare

Grazie allo sfondo marittimo, le ripide scogliere, i meravigliosi edifici che lo costellano e i locali più in, la città-stato monegasca è una destinazione must have per tutti gli influencer dove like e commenti la fanno da padroni. Per un viaggio social friendly, ecco quali sono i luoghi più instagrammati della rete dove regalarsi scatti memorabili.



1. Port de Fontvieille - Se si pensa al Principato di Monaco, la prima immagine che viene in mente è il suggestivo porto di Fontvieille, ricavato dal mare negli anni ’70, che può ospitare fino a 275 barche di ogni tipo. Il bianco candido dei lussuosi yacht che lo popolano, e la vista della Rocca frastagliata dalle rocce, costituiscono uno spettacolo per gli occhi e per il flash della fotocamera. Immancabile concedersi un selfie da divi hollywoodiani pranzando in uno dei tantissimi ristoranti del porto, oppure condividere una Instagram Story mentre si passeggia tra gli ormeggi.



2. Place du Casinò - Rappresenta il cuore nevralgico del quartiere più famoso di tutta Monaco, Montecarlo, sede degli edifici più noti tra cui l’Hotel de Paris e appunto, il Casinò. La piazza più instagrammata del Principato rievoca i fasti della Belle Époque e le splendide architetture esaltano l’allure della location. Notevole e degno di essere postato sui social è il Casinò, inaugurato nel 1863, ricostruito nel 1878 da Charles Garnier e diventato in poco tempo il fulcro della vita mondana monegasca con le sue incantevoli sale da gioco, le ampie vetrate colorate e gli sfarzosi lampadari in bronzo.



3. L’Hotel Métropole Monte-Carlo - Come un tuffo nella Parigi di fine ‘800, e a poca distanza da Place du Casinò, l’Hotel Métropole Monte-Carlo regala ai visitatori un magnifico spettacolo di eleganza e classe. Impossibile non immortalarsi nella splendida cornice di ingresso o regalarsi un selfie all’interno della romantica lobby, dove gli allestimenti, ogni mese diversi, offrono scenari memorabili per i post. Non solo, gli indirizzi più cool della città si trovano proprio qui, come la lussuosa Spa Métropole by Givenchy, la Odyssey Pool griffata Karl Lagerfeld e i due stellati ristoranti dello chef Joël Robuchon: Yoshi (1 stella Michelin) e Joël Robuchon (2 stelle Michelin).



4. Buddha Bar - L’anima internazionale del Principato traspare in ogni suo angolo e uno degli indirizzi che meglio la rappresenta è il Buddha Bar Monte-Carlo, locale iper alla moda e super gettonato dal jet set, ideale per concedersi una serata di puro divertimento e svago. Il locale è un omaggio alla cultura asiatica accentuato dall’atmosfera soffusa, dai toni caldi e dal gustosissimo menù ispirato alla cucina thailandese e giapponese. L’after dinner è reso magico nell’incantevole Lounge Bar sulle note electro-tribali del Resident DJ Papa.



5. Giardino Giapponese - Tantissimi sono i giardini del Principato di Monaco ma il set migliore per scatti d’autore lo regala proprio il Giardino Giapponese, un’oasi zen al centro dei grattacieli monegaschi. Voluto dal S.A.S il Principe Ranieri III nel 1994, il Giardino si snoda in un meraviglioso percorso tra lanterne, cascate, isole e bambù.



Per maggiori informazioni: www.visitmonaco.com