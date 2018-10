A spasso tra i vigneti della Catalogna

Con oltre 65.000 ettari di vigneti, più di 300 cantine visitabili e una produzione annua di 380 milioni di bottiglie di vino e Cava, la regione catalana vanta la bellezza di ben 12 DO (Denominazioni di Origine) che ne certificano la qualità.



Itinerari appassionanti - La regione offre numerosi itinerari perfettamente strutturati, quali la Strada del Vino del Priorat, Strada del Vino di Lleida-Costers del Segre, Strada del vino DO Empordà, Enoturismo Penedès ed Enoturismo DO Alella, lungo i quali organizza eventi nelle cantine ed esperienze tematiche coinvolgendo non solo veri intenditori ma anche le famiglie. La storia vitivinicola della Catalogna si può scoprire anche visitando i vari musei del Vino e del Cava, tra cui il Castell del Vi di Falset, il Centro Enoturistico e Archeologico di Vallmora, il CIC Fassina-Centre d’Interpretació del Cava di Sant Sadurní d’Anoia e il Vinseum di Vilafranca del Penedès.



A cavallo tra i vigneti - Nella zona del Priorat, la cantina Celler Joan Ametller organizza un’attività enogastronomica adatta a grandi e piccini: mentre i genitori visitano i terrazzamenti accompagnati da esperti, i bambini possono vivere un’esperienza tra le vigne per scoprire le caratteristiche del vino attraverso il tatto e l’olfatto e conoscerne i processi produttivi. Sempre nel Priorat è possibile fare passeggiate a cavallo per esplorare e godere del paesaggio dei vigneti e raggiungere Celler de Capçanes, dove ha luogo la visita della cantina con degustazione inclusa.



Caccia al tesoro - Il Celler Masroig, nella DO Montsant, propone un itinerario a piedi nella tenuta agricola che termina con una degustazione di vino e olio. L’azienda vinicola Codorníu, a Sant Sadurní d’Anoia nel Penedès, nella DO Cava, ha creato un prodotto enoturistico divertente e interattivo, Cava Escape, una sorta di caccia al tesoro con numerosi indizi lungo il percorso che aiuteranno gli ospiti a risolvere il mistero e a completare la visita con una degustazione a base di cava e prodotti locali.



Gli appuntamenti - In questa stagione, numerosi anche gli appuntamenti enogastronomici per conoscere le tradizioni catalane e assaggiare i prodotti del territorio. Dal 2 al 4 novembre Gandesa, in provincia di Tarragona, ospita la tradizionale Festa del Vino che propone degustazioni di vini della DO Terra Alta e visita alle cantine. Le antiche tradizioni prendono vita al Mercat Medieval di Vic tra le vie di questo antico borgo nell’entroterra di Barcellona, che dal 6 al 9 dicembre si trasforma in un villaggio medievale. Le strade vengono popolate da centinaia di persone vestite tipicamente da contadini e cavalieri del passato, gli artigiani fanno dimostrazioni di antichi mestieri e vengono venduti prodotti artigianali del luogo.



Per maggiori informazioni: www.catalunya.com