Vacanze in Croazia insieme al vostro amico a 4 zampe

ZAGABRIA - L’unico e vero parco di divertimento con la piscina per i cani si trova nella capitale, a Zagabria: VauLand è situato a Budenec-Sesvete, a pochi chilometri da Zagabria. È iniziata anche per loro la stagione delle nuotate in piscina, delle esercitazioni, dei vari giochi e di tanto divertimento. Il Parco si estende su una superficie recintata di 8000 m2, circondata dal rigoglioso bosco, in cui i vostri beniamini possono correre, giocare, esercitarsi e divertirsi, saltare e nuotare in piscina o solo rinfrescarsi durante le calde giornate estive. I nostri amici a quattro zampe sono anche liberi di abbaiare, poiché il Parco si trova a circa 1 Km dal centro abitato. A VauLand vi attendono una piscina lunga 8 m, larga 4,2 m e profonda 1,2 m, agility dog e terrazze estive dove anche i proprietari dei cani possono rilassarsi e godersi la giornata. Potete far provare al vostro cane il dock jumping, uno degli sport sempre più popolari in Gran Bretagna, Paesi Bassi, in America e anche in Croazia. Da provare la pista di lancio lunga 10 m che, insieme alla piscina, renderanno unica l’estate dei nostri cari amici.



ISTRIA - Qui troverete alberghi, villaggi turistici, campeggi e alloggi privati che vi accoglieranno a braccia aperte. Medulin, Pula, Parenzo, Rovigno, Umag, Orsera e Labin sono solo alcune delle città dove potrete fare il bagno al vostro cane praticamente ovunque. A Fasana c’è la spiaggia aperta ai nostri amici a quattro zampe che potranno divertirsi sulla spiaggia di Bi dog Beach vicino al villaggio turistico Bi Village. A Peroj invece, vicino a Dignano, il posto ideale per voi e il vostro fedele amico si trova sulla spiaggia di Bođinka, in direzione di Fasana e da Portić verso il beach bar. Scopri i rigogliosi spazi verdi, gli splendidi parchi e le spiagge in cui sono ammessi gli animali domestici della Riviera di Medulin! Goditi una giornata fuori con i tuoi amici a quattro zampe al campeggio Arena Medulin-Puntica, alla spiaggia di Mukalba a Medulin, alla spiaggia di Bumbište a Banjole e a Vinkuranska vala a Vinkuran.



ISOLA DI RAB - Nella zona di Artić è stata aperta la prima spiaggia con un'offerta speciale per i proprietari di cani e i loro animali da compagnia il Monty's Dog Beach&Bar. Sulla spiaggia gli ospiti possono godere di tutti i servizi che si trovano sulle spiagge ben attrezzate come servizi igienici, Wi-Fi, cabine, docce, ombrelloni e lettini prendisole per una vacanza con il vostro cane a cinque stelle. Naturalmente vengono offerti anche cibo e bibite: gli ospiti a quattro zampe di Monty's Beach ad Artić possono godersi il gelato, la birra e la pizza fatta apposta per loro, oppure prendere in prestito un giocattolo, utilizzare le ciotole per l'acqua o delle ciabatte per proteggere le zampe. Dopo una giornata sulla spiaggia e nel mare, possono divertirsi ancora un po' al Monty's parco per cani prima di ritornare a casa.



SPALATO E LE SUE ISOLE - Si sa che i cani sono i migliori amici, quindi anche in spiaggia cittadina o sulle isole dalmate possono fare da compagnia ideale! La spiaggia per cani Duilovo a Žnjan è facilmente accessibile, quindi potete raggiungerla da qualsiasi parte di Spalato. Qui i cani e i loro proprietari hanno a disposizione docce, bidoni della spazzatura, panchine e spogliatoi. Questa spiaggia è di ciottoli, mentre il resto di Žnjan è ideale per portare a spasso i cani. È una tappa assolutamente irrinunciabile quando si visita il "Gioiello dell'Adriatico". Anche il centro storico di Spalato non è lontano, quindi potete esplorare tutti i luoghi e le attrazioni che la città ha da offrire.