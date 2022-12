I 12 mercatini di Natale più belli d'Europa

I 12 mercatini di Natale da non peredere in Europa

Ecco i 12 mercatini di Natale più belli in Europa secondo Civitatis, specializzata nell’organizzazione di escuersioni in italiano in tutto il mondo. Le loro strade sono abbellite da luci, alberi di Natale, ghirlande e bancarelle, tra cui passeggiare per godersi un’atmosfera davvero speciale, che in molti casi si prolunga fino all’Epifania.

Vienna (Austria) - La piazza del Municipio di Vienna a Natale è davvero magica, grazie al suo strepitoso mercatino, che trasforma il centro della città in un luogo unico al mondo, con laboratori natalizi, cibo e punch caldo. Passeggiare tra le bancarelle, godendosi l’atmosfera festosa e l’illuminazione della bellissima capitale dell’Austria, è un’esperienza davvero indimenticabile.

Praga (Repubblica Ceca) - La capitale della Repubblica Ceca si prepara ad ospitare alcuni dei mercatini di Natale più belli d’Europa. I due più famosi sono sicuramente quello nella piazza della Città Vecchia di Praga, tra la Chiesa di San Nicola e il Municipio, e quello nella piazza del castello. Centinaia di casette di legno riempiono la città creando un'atmosfera natalizia d’eccellenza che rende Praga una delle mete natalizie d’Europa più visitate.

Bruxelles (Belgio) - Le migliori attrazioni natalizie si trovano nella splendida Grand Place e in altri luoghi del centro di Bruxelles. Nel mercatino natalizio della capitale belga non mancano luci e musica, ma anche ruote panoramiche, mostre e piste di pattinaggio sul ghiaccio. Una capatina a Natale a Bruxelles è assolutamente consigliabile!

Colmar (Francia) - Colmar è una delle cittadine medievali più belle dell’Alsazia e di tutta la Francia. Durante il periodo natalizio la città viene invasa da una magia fiabesca senza nessun tipo di paragone. Le case a graticcio che caratterizzano la cittadina, si trasformano nella scenografia di un villaggio incantano, arricchito da migliaia di luci, alberi di Natale, mercatini, canti e coreografie… sembra davvero di stare in un film natalizio Disney.

Basilea (Svizzera) - Il mercatino di Natale di Basilea è stato più volte votato come il migliore d’Europa. A Natale, le piazze di Barfüsserplatz e Münsterplatz sono abbellite da ghirlande e abeti illuminati e accolgono bancarelle con cibo e oggetti d’artigianato. Oltre ai concerti e alle attività per bambini, al mercatino di Natale di Basilea si possono trovare prelibatezze come formaggi svizzeri, panpepato o salsicce alla griglia e dolci tipici, come il Basler Läckerli.

Madeira (Portogallo) - “Unico” è l’aggettivo che meglio descrive il mercatino di Natale di Madeira, dove non si trovano fiocchi di neve o tetti bianchi ma tantissime luci. Quello di Madeira è, infatti, il mercatino più luminoso d’Europa, secondo una classifica delle Best European Destinations. Sulle sue bancarelle vedrete fiori, cibo e oggetti d’artigianato e, inoltre, potrete assistere alle esibizioni di gruppi folk e di cantanti. Un Natale perfetto nel bel mezzo dell’Atlantico!

Budapest (Ungheria) - Da novembre fino all’inizio di gennaio, la piazza e le strade adiacenti alla Basilica di Santo Stefano sono decorate con luci e addobbi natalizi. Il centro della piazza è occupato da un enorme albero di Natale addobbato con luci colorate, che si erge sulle bancarelle di cibo e oggetti d’artigianato ungherese. La vasta offerta e la qualità dei prodotti delle sue bancarelle hanno reso il mercatino di Natale di Budapest uno dei migliori d’Europa.

Manchester (Regno Unito) - La piazza di Albert Square, a Manchester, è la location perfetta di uno dei migliori mercatini di Natale in Europa. Di fronte all’edificio neogotico del Municipio di Manchester, questa bellissima piazza accoglie centinaia di casette in legno, dove si può acquistare cibo, bevande e oggetti d’artigianato.

Poznan (Polonia) - Poznan è un’affascinante località situata sulle rive del fiume Varta, nella parte occidentale della Polonia. Tra la piazza del Mercato Vecchio e quella della Libertà, ogni anno viene allestito uno dei migliori mercatini di Natale in Europa, dove troverete casette di legno con gastronomia e prodotti d’artigianato locale. Nel centro storico, spesso si svolge un pittoresco festival di sculture di ghiaccio. Una delle attrazioni più famose del mercatino di Poznan è la ruota panoramica situata in Piazza della Libertà, da cui si può contemplare la città impreziosita dalle luci di Natale.

Treviri (Germania) - La piazza della cattedrale di Treviri (Trier, in tedesco) si riempie a Natale di stand e bancarelle che offrono un po’ di tutto, da salsicce, frittelle e vin brulé agli spettacoli di burattini.Camminando fra le bancarelle del mercatino, non si può non alzare lo sguardo per osservare le costruzioni medievali di questa città tedesca. Vi innamorerete dei suoi edifici con i tetti in ardesia illuminati dalle luci di Natale!

Dresda (Germania) - La Germania è il paese più presente nel nostro elenco dei migliori mercatini di Natale in Europa. Oltre a Treviri, nel periodo natalizio merita una visita anche Dresda, dove si trova uno dei mercatini più antichi del continente. Si tratta del Striezelmarkt, che si svolge nella piazza Altmarkt fin dal XV secolo, colorando di magia natalizia le strade di Dresda, con i suoi spettacoli teatrali, mostre e tante altre attrazioni.

Tallin (Estonia) - Il Mercatino di Natale di Tallinn è stato premiato nel 2019 come il più bello d’Europa. Il centro storico medievale della capitale estone è la cornice perfetta di uno dei migliori mercatini europei di Natale. Passeggiare per strade acciottolate della città è come catapultarsi in una fiaba… dove non sarà difficile incontrare un elfo!