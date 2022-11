Francia: Natale tra i castelli della Loira

Insomma, la Francia offre una vera magia, un ritorno all’infanzia, al piacere della festa sullo sfondo di una storia leggendaria, fra animazioni, racconti, musiche, luci. Il Natale nel Paese dei Castelli si svolge dal 3 dicembre al 2 gennaio, con aperture serali eccezionali nell'ultimo mese dell'anno: a Chinon il 3, a Villadry il 10, ad Amboise il 17, ad Azay-le-Rideau il 21, a Langeais il 28 e il 29 alla Cité Royale di Loches. Per magici percorsi di Natale quando cala la notte.



Amboise: sogni d’infanzia - E’ una mezzanotte magica quella che aspetta i visitatori al Castello di Amboise e i 12 rintocchi della notte della vigilia sono l'inizio di una notte speciale anche - forse soprattutto- per i più piccoli. Per l’edizione 2022 il Castello Reale invita a tornare bambini, e attraversare il tempo sala dopo sala: una notte da sognare.



Gastronomia a Chenonceau - Il savoir-faire unico dell’Atelier floral di Chenonceau e del suo designer Jean François Boucher si concretizza quest’anno nell’arte di ricevere per le feste: tavole green, con mousse, funghi champignons e mazzi di foglie a decorare il tutto. E nelle celebri cucine, tra cioccolato e panettone, look barocco e grandi candelieri nella splendida galleria sull’acqua.



Miti e leggende a Chinon - La Fortezza Reale di Chinon accoglie un progetto d’artista green, con l’allestimento della leggenda di Natale «Il castello inghiottito dal mare», che ha tutti gli ingredienti giusti: il castello del tesoro che appare solo la notte di Natale e viene sommerso dal mare a mezzanotte, il drago, la principessa, il pescatore che la salva…E vissero felici e contenti, come i visitatori grandi e piccini di Chinon, fra animazioni e luci di Natale.



Cité Royale di Loches - La Cité Royale di Loches rivisita la storia del «Grinch», personaggio immaginario creato dallo scrittore e fumettista Theodor Seuss Geisel,il Dr.Seuss, che vorrebbe distruggere la festa. A Loches lo spirito natalizio avvolge ogni spazio, fra letture, concerto di Natale, visite del castello d’inverno, laboratori di creazioni vegetali.



Delizie al Castello di Azay - Sono il gusto e le arti della tavola il tema conduttore del Natale al Castello di Azay le Rideau, in un ‘atmosfera che rimanda all’arte di vivere del Secondo Impero e al mito di Filemone e Bauci, che si traduce in meravigliose e raffinate creazioni realizzate con preziosi tessuti e oggetti d’epoca. Creazioni uniche in perfetta sintonia con la gourmandise: dolci di seta, uova di carta e perle, gelati di pizzo.



Luce a Langeais - La luce, simbolo di rinascita, è protagonista in ogni festa di Natale, fin dal Medioevo. E il castello di Langeais reinterpreta la tradizione della luce, fra le sale antiche illuminate da candele, lanterne, ghirlande e scenografie che creano l‘atmosfera natalizia, i bambini che aspettano i regali, una processione d’angeli in un’aura dorata.. Immersione totale nella magia del Natale in una splendida dimora medievale, fra itinerari narrati e laboratori a tema.



La natura di Villandry - Al Castello di Villandry la natura è protagonista. Dalla sala da pranzo alle stanze da letto alla cucina l'estensione dei giardini crea un’atmosfera speciale: in soffitta si scopre il "bosco incantato" dove alberi, arbusti, foglie, animali del bosco, uccelli ricreano una fiaba vegetale, dalle finestre si contemplano i giardini in versione invernale. La natura si impossessa di Villandry per un'incantevole esperienza di Natale.



Per maggiori informazioni: www.noelaupaysdeschateaux.com - it.france.fr