Mercatini di Natale: i più belli da nord a sud Italia

Mercatino di Natale di Santa Maria Maggiore (VB) Dal 9 all'11 dicembre con 200 espositori selezionati e di qualità, torna il Mercatino di Natale di Santa Maria Maggiore (VB), appuntamento fisso per i numerosi appassionati che da anni li scelgono, tanto per la qualità del percorso espositivo quanto per le magiche atmosfere natalizie del borgo Bandiera Arancione capoluogo della piemontese Valle Vigezzo.Ad anticipare la manifestazione sarà l'evento “Aspettando il Mercatino” con l'accensione dell'Albero di Natale e il coinvolgente show degli artisti di Accademia Creativa, tra musica dal vivo, danza e spettacoli, in programma alle ore 18 di giovedì 8 dicembre. A disposizione dei visitatori, per una pausa più confortevole, ci saranno aree ristoro coperte e riscaldate con menù tipici (senza possibilità di prenotazione), oltre ai ristoranti del paese e delle località limitrofe. E ancora gli intrattenimenti musicali, con bandelle, gruppi jazz, cornamuse e ghironde, gli amatissimi Corni delle Alpi, oltre alla Casa di Babbo Natale. Porte aperte nel borgo agli splendidi e singolari musei: il celebre – e unico in Italia – Museo dello Spazzacamino e la Casa del Profumo Feminis-Farina, che rende onore alla storia dell'Acqua di Colonia, nata proprio grazie a due emigranti di Santa Maria Maggiore.

Villaggio di Natale a Lonato del Garda (Bs) Domenica 4 dicembre, il centro storico di Lonato del Garda ospita un animato Villaggio di Natale dedicato ai bambini e alle loro famiglie. Un’occasione per far vivere ai piccoli tutta la magia dell’atmosfera natalizia e per far trascorrere alle famiglie una piacevole giornata nella cornice di questa suggestiva cittadina dominata dalla possente sagoma della Rocca visconteo veneta (Monumento Nazionale), che viene aperta alle visite con la vicina Casa Museo del Podestà. Cuore del Villaggio è la Casa di Babbo Natale, che si intrattiene con i bambini che gli fanno visita. Ci sono poi 10 capanne dove i bimbi possono giocare con i folletti e 10 in cui partecipano a divertenti laboratori in compagnia degli gnomi, giostre in legno azionate dagli elfi e altro ancora. Il tutto è animato dal passaggio di personaggi in costume (elfi, folletti, alberi di Natale, renne e altro ancora), che coinvolgono i bambini con racconti e giochi.

Natale nel Borgo a Bienno (Bs) Non il classico mercatino natalizio, ma un'esposizione di artigianato, prodotti tipici e dolciumi realizzata da artigiani e piccoli produttori locali nel centro storico di Bienno, fra le montagne della Valle Camonica uno dei Borghi più Belli d’Italia. Il tutto con il contorno di addobbi natalizi, canti tradizionali e musiche di zampognari, dimostrazioni di arti e antichi mestieri del territorio, spettacoli itineranti con bolle e giocoleria, caldarroste e frittelle, per vivere un magico evento a tema natalizio nella splendida cornice medievale di questo incantevole paese camuno, noto per essere il Borgo dei magli e degli artisti. In programma molte divertenti attività per i bambini, come passeggiate nel borgo su cavalli da sella, i giochi di una volta, il trucca bimbi, i gonfiabili gratuiti (8, 11 e 18 dicembre).

Città del Natale ad Arezzo Un’intera città si mobilita per vivere in grande stile uno dei periodi più belli dell’anno: Arezzo Città del Natale che, dal 19 novembre 2022 all’8 gennaio 2023, ogni fine settimana, vestirà a festa il meraviglioso centro storico della città toscana. Tutto il centro storico sarà trasformato dalla magia del Natale: il “Prato”, grande area verde che domina la città, sarà il “Parco delle Meraviglie”, con tanti appuntamenti a tema, mercatini tipici, il planetario e l’attesissima ruota panoramica. Tra le novità assolute a rendere ancora più magica e piacevole la visita ad Arezzo Città del Natale arriva la “Fortezza delle Meraviglie” a cura della Fondazione Guido d’Arezzo: all’interno dell’antica Fortezza medicea, situata nel punto più alto del Prato, verrà allestito un vero e proprio villaggio degli Elfi. In Piazza Grande si rinnova l’appuntamento con i Mercatini di Natale organizzati da Confcommercio Arezzo e si respirano le atmosfere uniche del Villaggio Tirolese, il più grande in Italia fuori dai confini del Tirolo, fino al 26 dicembre. Sempre Piazza Grande, sabato 31 dicembre e domenica 1 gennaio, sarà teatro per la tradizionale Fiera Antiquaria, momento imperdibile per appassionati di rarità antiche e vintage.

Borgo di Babbo Natale ad Agropoli (SA)Chi l’ha detto che Babbo Natale vive solo in ambienti nordici e polari? Giovedì 1 dicembre il Borgo di Agropoli (Salerno) si trasformerà nel villaggio di Babbo Natale. Fino all’8 Gennaio, all’interno del centro storico, si potranno visitare: i Mercatini di Natale lungo i caratteristici vicoli, la pista di pattinaggio sul ghiaccio ecologico in piazza Mainenti e l’attesa Casa di Babbo Natale presso il Castello Angioino Aragonese. Al suo interno i bambini e le famiglie scriveranno la letterina nell’Ufficio Postale e attraverseranno il "Polo Nord" e la Fabbrica dei Giocattoli per incontrare Babbo Natale nella sua attesissima stanza. L’ingresso al borgo è Gratuito. Per accedere, invece, alla Casa di Babbo Natale è obbligatoria la prenotazione on line. Un Santa Klaus molto social: l’app mondiale CAMEO permette di videochiamare migliaia di vip (attori, sportivi, cantanti) sulla piattaforma ZOOM, dopo aver ricevuto più di centomila richieste per contattare il Babbo Natale di Agropoli, ha deciso riconsacrare per questo Natale il nostro Santa Claus come l’unico in Italia con cui poter chattare datato il mondo.