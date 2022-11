Luci di Natale: Candele a Candelara

La manifestazione si svolge sabato 26 e domenica 27 novembre, quindi nel fine settimana successivo, sabato 3 e domenica 4 dicembre, e ancora nei quattro giorni consecutivi nel lungo ponte dell’Immacolata: giovedì 8, venerdì 9, sabato 10 e domenica 11. Il cuore della festa è riservato al mercatino natalizio, allestito nel centro storico nell’antico borgo medievale che deve il suo nome proprio alle candele. Al suo arrivo, il visitatore incontra la Torre dell’Avvento, formata da quattro simboli, ciascuno dei quali rappresenta un tema diverso, legato alle domeniche che precedono il Natale. Come vuole la tradizione della Corona d’Avvento, molto diffusa nei Paesi Oltr’Alpe e del Nord Europa, ad ogni week-end della festa viene accesa una candela che rappresenta i temi dell’Avvento. E così nel primo fine settimana viene accesa “La candela del Profeta”; a seguire “La candela di Betlemme”; “La candela dei Pastori”; “La candela degli Angeli”.

All’interno di oltre sessanta casette in legno sono presenti oggetti di selezionato artigianato artistico, tutti da ammirare e da acquistare, insieme ad articoli da regalo e candele d’ogni forma, colore, profumo e foggia. È anche possibile assistere dal vivo alla preparazione delle candele, rigorosamente di cera d’api, realizzate secondo il metodo tradizionale, in uso già nel Medioevo. A Candelara trovano posto anche particolari sculture in ferro battuto: si tratta di silhouettes ornate da centinaia di candeline che disegnano i protagonisti del Presepe nella via del borgo. La via dei Presepi è collocata quest’anno all’interno delle mura castellane.

Per rendere l’atmosfera ancora più suggestiva, ogni sera alle 17.30 e alle 19 il borgo viene privato della luce elettrica per lasciare posto a migliaia di fiammelle accese, in due spegnimenti programmati della durata di 15 minuti ciascuno. In questi momenti i visitatori vengono indirizzati, a seconda del luogo in cui si trovano, in diversi punti del circuito della festa, per evitare concentrazioni e assembramenti: le luci seguiranno le persone in una girandola di eventi diversi lungo tutto il percorso della manifestazione, per garantire la totale sicurezza.

Come da tradizione, non mancano spettacoli e animazioni che fanno da sfondo al magico evento: ci sono i musicisti di Babbo Natale, trampolieri luminosi, folletti, suonatori, giocolieri, zampogne e cornamuse. Ritorna anche l’appuntamento, nella Sala del Capitano all’ingresso del Castello, con la gettonatissima Bottega degli Elfi con i suoi laboratori, quest’anno in versione potenziata, dove i bambini possono lavorare con diversi materiali (creta, cera, carta, legno) e realizzare addobbi e figure legate al Natale. C’è anche la possibilità di incontrare Babbo Natale nella sua casetta, fare una foto e consegnargli direttamente la magica letterina.

Chi desidera effettuare un mini-percorso di visite guidate, può approfittare del trenino che parte dalla suggestiva Pieve del XII secolo. Seconda tappa alla cinquecentesca Villa Berloni con visita guidata all’esterno della splendida villa e all’interno della chiesa. Funziona anche una struttura riscaldata nella quale vengono serviti i piatti della tradizione locale.

“Candele a Candelara” rafforza da quest’anno il gemellaggio con la città di Pesaro, città Capitale della cultura 2024, la cui visita è da non perdere. Per scoprire la città ci sono itinerari artistico-culturali che toccano il Museo nazionale Rossini; i Musei Civici; Palazzo Ducale; il Museo delle moto Benelli, la straordinaria Sonosfera con cui ammirare un Raffaello “inedito” e il nuovissimo Museo della bicicletta. Si rinnova anche la collaborazione tesa a promuovere il territorio della provincia di Pesaro e Urbino con l’iniziativa “Il Natale che non ti aspetti”, con tante manifestazioni nelle località limitrofe, organizzate dalle Pro Loco locali.

Per accedere alla manifestazione occorre acquistare un biglietto che costa 3 euro per la sola mattinata (fino alle 13); dopo le 13 si pagano 5 euro. Ingresso gratuito per i bambini fino a 10 anni. Il programma completo degli appuntamenti e le indicazioni per organizzare la visita sono online sul sito di candele a Candelara www.candelara.it.