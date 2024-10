Halloween a Malta, brividi tra fantasmi e leggende

ISOLOTTO DI FIFLA - Oltre le tre isole principali di Malta, Gozo e Comino, l’arcipelago maltese è costituito da alcuni isolotti, quasi dei semplici scogli in mezzo al mare. Uno di questi è Fifla che si trova a circa 5 km a sud-ovest di Wied iz-Zurrieq. Si racconta che Fifla sia in realtà il blocco di roccia levata dalla voragine di il-Maqluba di cui vi abbiamo raccontato qui sopra. Come il villaggio sia finito in mare è spiegato con versioni differenti. Per qualcuno fu opera di alcuni angeli inviati da Dio che in risposta alle preghiere della pia signora sollevarono e gettarono il paesino e tutti i suoi malvagi abitanti in mare. Un’altra versione sostiene che in realtà è stato un gigante a sradicare con le proprie mani l’intero villaggio per poi scagliarlo in mare, risparmiando la devota signora.



LA DAMA GRIGIA - Per lungo tempo pare che Forte Sant’Angelo, a Vittoriosa, fosse infestato dal fantasma di una donna che era solita apparire in abiti e cappello grigio. Qui la leggenda vuole che il fantasma fosse quello dell’amante di uno dei castellani che risiedeva al forte in epoca medievale e la cui morte fu ordinata a due guardie dalla moglie del castellano. La moglie uccise lei stessa le due guardie per mantenere il segreto, per poi seppellire i corpi nel forte. Questa storia è legata al fatto che secoli dopo vennero ritrovati tre scheletri tra le mura di Forte Sant’Angelo: due uomini e una donna e quest’ultima pare indossasse un abito grigio. Sembra che le apparizioni siano terminate quando in epoca contemporanea il Forte fu sottoposto ad un esorcismo.



