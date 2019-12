Feste sfavillanti in Costa Azzurra

In Costa Azzurra, in questo periodo natalizio proposte culturali d’altissimo livello (fra musei, gallerie d’arte, spettacoli) e shopping raffinato si intrecciano alla possibilità di praticare sport ed attività all’aria aperta (ad iniziare dalle passeggiate sui lungomare delle varie località) e di rilassarsi in Spa e centri di Thalassoterapia, per una vacanza piacevolissima e realmente rigenerante. Fra le decine di eventi e appuntamenti che costellano il calendario, eccone alcuni da non perdere assolutamente.



Il Festival delle lanterne cinesi a Nizza - E’ la grande attrattiva di quest’anno, con l’immancabile grande ruota panoramica e l’animato Villaggio di Natale in Place Masséna (con musiche, animazione, pattinaggio e molto altro), illuminata da spettacolari giochi di luci. Allestito a Park Phoenix, il Festival delle lanterne cinesi “Nizza, baia delle luci”, illumina la sera con oltre 550 lanterne monumentali, fra cui una riproduzione della Grande Muraglia di 18 m e di due dragoni lunghi ben 50 m. Un mondo magico, ammirabile fino al 23 febbraio, illuminerà il Parc Phoenix di Nizza di rosso, in un percorso incantevole che va dal lungomare fino ai vicoli interni della città vecchia (www.nicecotedazur.org).



Luci a festa e mercatini di Natale - Grandi o piccole, tutte le località della Costa Azzurra risplendono di luci ed addobbi natalizi molto creativi ed ogni anno diversi fra loro. E’ un piacere scoprirli, passeggiare fra le vie decorate a festa, soffermarsi nei Mercatini dove si possono acquistare dolci tradizionali, Santons (ovvero “i piccoli Santi”, le tipiche statuine provenzali del presepio), raffinate decorazioni per la casa, regali inusuali, golosi prodotti del territorio: quello di Biot, ad esempio (14 e 15 dicembre), oppure quello di Golfe-Juan (21 e 22 dicembre). E poi i Mercatini di Cannes, di Saint-Raphaël (a cui farà da sfondo il suggestivo Giardino di Luci con proiezioni luminose sulla Basilica) e di Mentone, che resteranno aperti fino al 5 gennaio. Nei Jardins Biovès di Mentone, la città dei limoni, sono stati allestiti un grande toboga, la pista di pattinaggio, la Foresta incantata e stand gastronomici. A Cap d’Antibes un animato Villaggio del Natale con giostre e pattinaggio anima l’Esplanade Pré del Pêcheures, dominata dalla ruota panoramica.



I presepi - Quella dei presepi è, in Costa Azzurra come in tutto il Sud della Francia e la Provenza, una tradizione antica ed ancor molto sentita: li si può ammirare, anche di molto antichi, non solo in ogni chiesa, ma anche in alcune suggestive rassegne. La più particolare è quella del piccolo borgo medievale di Lucéram, incantevole “village perché“ arroccato nell’entroterra di Mentone, che diventa esso stesso una sorta di presepio incantato. Oltre 500 presepi sono esposti lungo il percorso, sia all’aperto, negli angoli più suggestivi del paese, che all’interno di case, edifici sacri e botteghe. Il più piccolo è racchiuso in mezza nocciola, il più grande misura 10 m di lunghezza. Moltissimi i materiali e le fogge. Nel Museo del presepio in Place Adrien Barralis si possono ammirare oltre 150 opere, provenienti da tutto il mondo, fra cui un superbo esemplare napoletano. Una curiosità sono i Santons, le tradizionali statuine di argilla dipinta, che a Lucéram si scoprono delle più svariate fogge e materiali, in legno, tessuto, ferro battuto, pasta di sale, a altro, dai più piccoli chiamati "Chip" a quello a grandezza naturale (www.luceram.com). Molto suggestive sono anche la Strada dei Presepi a Roquebrune-Cap-Martin e la Rassegna di presepi dislocati in varie chiese di Antibes.



Per maggiori informazioni: www.france.fr, www.cotedazurfrance.fr