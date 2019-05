Montecarlo in dieci tappe, tutte da godere

1.Colazione all’italiana da Cova - Lo stile e le tradizioni della rinomata pasticceria milanese sbarcano nel tempio del lusso, esattamente in Boulevards des Moulins nel cuore di Monte Carlo. L’elegante bancone e le vetrine riprendono fedelmente lo stile dei Café ambosiani e grazie al suo ampio dehor è possibile gustarsi una colazione all’italiana sotto il sole della Costa Azzurra, in un’atmosfera raffinata e ricca di charme.



2.Esplosione di colori al roseto princesse Grace - Per ripercorrere le tracce della Principessa più famosa del mondo, icona senza tempo di fascino e stile, tra i must di un itinerario perfetto nel Principato, non può mancare la visita al Roseto Princesse Grace: nel cuore dei lussureggianti giardini di Fontvieille, il Roseto è perfetto per piacevoli e romantiche passeggiate.



3.Alla scoperta di prodotti locali - Ai piedi della salita che porta al quartiere di Monaco Ville, sperone di roccia a strapiombo sul mare, sorge Place du Marché nel vivace quartiere de La Condamine. Il mercato de La Condamine è un luogo storico e dinamico punto di incontro per monegaschi doc, ma anche per produttori locali, fioristi e fruttivendoli. All’interno della sua hall, è possibile provare le eccellenze gastronomiche della città-stato come i tipici Barbajuan, ravioli fritti ripieni di formaggio e spinaci e la Pissaladière deliziosa focaccia rustica con cipolle, acciughe e olive.



4.Pranzo gourmet da Omer - All’interno della lussuosa cornice dell’Hotel de Paris, nella prestigiosa Place du Casinò, il nuovo ristorante Ômer sa deliziare i palati più esigenti con i suoi piatti colorati e vivaci, ispirati a tutte le cucine della tradizione mediterranea: dalla Grecia alla Turchia, dal Libano all’Italia. Perfetto per la colazione o per un pranzo gourmet, Ômer offre l’opportunità di viaggiare tra i profumi e i sapori delle cucine mediterranee, esplorando una grande tradizione fatta di generosità e condivisione, sotto il cappello del grande chef Alain Ducasse.



5. Ostriche deliziose - Un clima soleggiato e la brezza del mare sono la situazione ideale per lasciarsi andare a uno spuntino fresco e afrodisiaco: presso Les Perles di Monte-Carlo sul porto di Fontvieille è possibile concedersi una degustazione di ostriche ai piedi del Palazzo dei Principi Grimaldi. In questa romantica ambientazione, una diga scavata nella roccia, si potranno scoprire invitanti frutti di mare accompagnati da un ottimo bicchiere di vino biologico.



6.Shopping a cinque stelle - Capitale del gran lusso, il Principato di Monaco offre i migliori brand d’alta moda, profumeria e gioielleria a pochi passi dalla centralissima Place du Casinò. Gioiello di charme e raffinatezza, il Métropole Shopping Center è un luogo esclusivo in cui è possibile passeggiare tra gli oltre 80 negozi e boutique di brand famosi in tutto il mondo, in un ambiente illuminato da lampadari di cristallo e arredato da marmi di rara bellezza.



7.Tramonto al Nikki Beach - Ristorante e rinomato beach club, il Nikki Beach è situato presso il Fairmont Monte-Carlo. Con il suo rooftop panoramico sul mar Mediterraneo, qui è possibile concedersi un soggiorno in totale relax, sorseggiare un cocktail rinfrescante a bordo piscina mentre il sole cala all’orizzonte, e godersi una serata mondana tra trendsetter e celebrities. Al Nikki beach si può deliziare il palato grazie a piatti gourmet ispirati alle cucine di tutto il mondo: dal sushi, ad antipasti di pesce passando per prelibati secondi di carne.



8.Coccole e benessere - Le Themes Marins sono il regno del benessere monegasco, un soggiorno nel Principato non può concludersi senza provare i suoi servizi esclusivi: idroterapia, massaggi manuali rilassanti e trattamenti tecnologici all’avanguardia. Il percorso wellness coinvolge anche il gusto grazie al ristorante Hirondelle, in cui è possibile assaggiare prodotti freschi di stagione nel segno di un’alimentazione sana ed equilibrata.



9. Aperitivo all'Antica Brasserie - Per concludere la giornata in riva al mare, ammirando il magnifico tramonto monegasco, perché non sorseggiare un’ottima birra biologica prodotta all’interno della Brasserie de Monaco? Situata a Port Hercule, baia naturale ai piedi della rocca ancestrale, la Brasserie de Monaco è ispirata ai segreti dell’Antica Brasserie Monegasca. Qui si può assaggiare la Pils Bionda, prodotta dal Maître-Brasseur François Pichon.



10. Il Museo oceanografico - Situato presso i giardini Saint Martin, il museo Oceanografico è uno dei luoghi simboli del Principato. In questo Tempio del Mare è possibile osservare oltre sei mila specie di rara bellezza. Tra le attrazioni più importanti, l’eccezionale microcosmo che popola la barriera corallina.



