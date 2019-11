Dalla Slovenia al Belgio: l'Europa che festeggia l'Avvento

Chi l'ha detto che i mercatini di Natale debbano essere per forza in montagna? Cambiando prospettiva ecco bellissime bancarelle e un'atmosfera fatata su una bella promenade in riva al mare, come in Slovenia oppure nel Principato di Monaco. Ma in questo breve elenco ci sono anche bellissime capitali, come Copenaghen e Bruxelles.

Portorose, Slovenia - Portorose dista venti minuti di macchina da Trieste e, dal 29 novembre al 5 gennaio, i pini marittimi sostituiscono degnamente gli abeti natalizi, insieme a quell'atmosfera romantica che non può mancare. E' uno dei mercatini di Natale più belli di tutta la Slovenia, che dispiega sul lungomare oltre 40 bancarelle. L'Adriatico è lì a un passo, basta attraversare la strada, e facendo acquisti, tra le note di qualche canzone natalizia e i rumori delle macchine per fare la cioccolata calda, se il vento è a favore capita di sentire il rumore delle onde. www.portoroz.si

Montecarlo, Principato di Monaco – Nella magica Montecarlo torna il Village de Noël Come da tradizione, durante le feste, il quartiere di Port Hercule ospiterà dal 6 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020, il celebre Village de Noël, tema di quest’anno sarà tutta la magia e il candore di “Bianco Natale”. Port Hercule, uno dei luoghi simboli del Principato e cuore della movida, si trasformerà quindi nella terra di Babbo Natale, senza rinunciare alla tipica allure monegasca. Grandi e piccini potranno trascorrere una giornata di relax camminando sulla Promenade, costellata da tipici chalet in legno, perfetti per acquistare prodotti artigianali intagliati nel legno e delizie gastronomiche. www.visitmonaco.com

Carinzia, Austria - In Carinzia, la ragione più meridionale dell’Austria, immancabili i tradizionali mercatini di Natale nelle città e sui laghi.A Klagenfurt il mercatino di Natale nella Neuer Platz è animato da una cinquantina di artigiani, e ristoratori, con accompagnamento di musica dal vivo. altre iniziative d’Avvento si svolgono in piazza Domplatz e nel cortile dello splendido palazzo Landhaus. Non meno vario e suggestivo è l’Avvento a Villach ( Villaco) , “la città nella luce”, con le sue bancarelle allestite nel centro storico, romanticamente illuminato da migliaia di luci dorate. Il campanile della chiesa parrocchiale risplende anche da lontano come una gigantesca candela, dando il benvenuto alle festività. Un altro evento da non perdere è la sfilata delle “spaventose” maschere Perchten nel centro storico prevista per il 29 novembre. www.carinzia.at

Locarno, Svizzera – Il Natale è protagonista della Piazza Grande di Locarno: a partire da fine novembre sono i pattinatori ad impossessarsi di questa piazza scenografica. Grandi e piccini si potranno dilettare a suon di musica sui 2’000 metri quadrati di pista aperta con orario continuato dalle dieci di mattino fino all’una di notte. Negli artistici igloo è possibile concedersi una pausa, gustare qualche specialità locale o perché no, anche solo fare un aperitivo in compagnia. Locarno On Ice propone inoltre una serie di concerti musicali gratuiti, dove giovani gruppi ed artisti hanno la possibilità di esibirsi fino a notte tarda. Sulla pista da ghiaccio, così come a bordo pista, l’atmosfera è magica. www.ticino.ch

Bruxelles, Belgio - Con l’arrivo delle feste, la Capitale delle Capitali europee indossa il suo abito più elegante, trasformandosi in un scintillante regno magico, capace di risvegliare i ricordi d’infanzia. Il cuore dei festeggiamenti è il mercatino di Natale “Plaisirs d’Hiver” che quest’anno apre i battenti dal 29 novembre al 5 gennaio: più di 200 chalet in legno in pieno centro, dove trovare tutti i regali per i propri cari curiosando tra artigianato, decorazioni natalizie, giocattoli e mille altre proposte. E ancora, una scenografica ruota panoramica e una pista di pista di pattinaggio, perfette per le coppie più romantiche e per i bambini. www.visitbrussels.it

Copenaghen, Danimarca - Già a partire da metà novembre Copenaghen si anima a festa, con luci, addobbi e mercatini di Natale in pieno centro città. Tra i mercatini più belli, con le tradizionali bancarelle natalizie di artigianato e dolci tipici, spiccano quello allestito nella piazza Kongens Nytorv, quello lungo il celebre canale Nyhavn e quello nella piazza Højbro Plads. I Giardini di Tivoli poi, nel cuore di Copenaghen, incarnano l’essenza del Natale in Danimarca, anche grazie all’atmosfera deliziosa dei ristorantini e della Food Hall. Dal 16 novembre al 5 gennaio mille alberi di Natale, tre chilometri di ghirlande di abete e fino a un milione di luci fiabesche invaderanno lo storico parco, che oltre alle consuete giostre e attrazioni ospiterà anche un meraviglioso mercatino di Natale. www.visitdenmark.it

Odense, Danimarca - La cittadina di Odense celebra il Natale con un magico allestimento che prende il nome proprio dal suo più illustre cittadino: il Mercato Natalizio di H.C. Andersen. Il vecchio centro di Odense fa da cornice all’evento con giocolieri, carrozze, giostre, organi a manovella e naturalmente con i personaggi delle fiabe di Andersen. Il 29 novembre – 1 dicembre e 7 – 9 dicembre. www.visitdenmark.it