Capitali plurimillenarie: il cuore antico d'Europa

Alla scoperta delle capitali più antiche d’Europa Istockphoto 1 di 7 Ufficio stampa 2 di 7 Ufficio stampa 3 di 7 Ufficio stampa 4 di 7 Ufficio stampa 5 di 7 Ufficio stampa 6 di 7 Ufficio stampa 7 di 7 leggi dopo slideshow ingrandisci

Volagratis.com è andato alla scoperta di alcune delle capitali più antiche del vecchio continente, scegliendo non solo sette destinazioni per un interessante city break, ma anche quei siti che permettono un fantastico viaggio a ritroso nel tempo.



Atene, Grecia - Con la sua Acropoli che sorveglia l’intera città dall’alto, Atene è la la culla della civiltà occidentale. La città è famosa soprattutto per l’eredità lasciata dal periodo classico e tra le principali attrazioni da non perdere ci sono il Partenone, il grande tempio dedicato alla dea Atena, e lo stadio Panathenaiko, che ha ospitato l’evento sportivo forse più importante della storia: la prima Olimpiade dei tempi moderni.



Roma, Italia - Anche la capitale italiana rientra sul podio dedicato alle città più antiche d’Europa. Fondata ufficialmente da Romolo il 21 aprile del 753 a.C., Roma conserva l’eredità del suo passato: tra i più antichi monumenti ci sono il Colosseo (o Anfiteatro Flavio) simbolo della città, realizzato nell’80 d.C. e il Teatro Marcello, che ospitò il primo spettacolo nel 17 a.C., e il Pantheon. A queste meraviglie, nel corso dei secoli, si sono affiancati altrettanti tesori artistici e architettonici, come la Basilica di Santa Maria Maggiore, ad ingresso gratuito e anche la più votata.



Belgrado, Serbia - Belgrado, bagnata dal Danubio, ha una storia antichissima, e alcune delle tracce giunte fino a noi risalgono al 279 a.C., quando l’intero territorio era sotto il dominio di combattive tribù celtiche. Dopo anni di invasioni e di conflitti, di quel periodo rimane ben poco e le strutture più antiche sono legate all’epoca romana e a quella ottomana. Le tracce del passato sono visibili nella Fortezza, la cittadella fortificata che ospita anche il Kalemegdan, il parco più grande della capitale, e la cappella di Santa Petka, che è uno dei luoghi da non perdere insieme alla vicina Chiesa della Santa Madre di Dio, entrambe nelle vicinanze di quella che un tempo era considerata una sorgente miracolosa e a ingresso gratuito.



Vienna, Austria - Vienna, città elegante, regale, capitale di principi e principesse. La sua storia inizia molto prima degli Asburgo: tra i reperti più antichi oggi emergono quelli dell’antica Vindobona, la città di origine romana fondata nell’89 d.C., che si possono vedere non distante dal Palazzo Imperiale di Hofburg, imponente centro del potere austriaco immerso nel centro storico e una delle attrazioni da non perdere se si visita la città. Appena fuori dal cuore di Vienna, invece, c’è il Palazzo di Schönbrunn, la reggia imperiale che, con il suo grande parco, è diventata uno dei simboli della capitale.



Parigi, Francia - Il termine Parigi deriva dai Parisii, la tribù gallica che fondò la città nel 300 a.C., ma bisogna attendere l’arrivo dei romani per il suo nome e per la sua fondazione ufficiale. Alcuni dei resti più antichi della città, l’allora Lutetia Parisiorum, risalgono proprio a quel periodo e furono portati alla luce nell’area dell’attuale Quartiere Latino, la zona della capitale che ospita anche i Giardini del Lussemburgo, la Sorbona e il Pantheon. Parigi è un concentrato di arte e di storia, due temi che si incontrano in alcuni dei musei più famosi d’Europa, come il Musée d’Orsay o il Louvre, in luoghi simbolo, come la Cattedrale di Notre-Dame, e in strutture rivoluzionarie e innovative come il Centro Pompidou e la Torre Eiffel, costruita per l’Esposizione Universale del 1889.



Nicosia, Cipro - Nicosia è una capitale divisa: da una parte territorio della Repubblica di Cipro e dall’altra territorio della Repubblica di Cipro del Nord, uno stato riconosciuto solo dal governo turco. Fondata dai greci nel VII secolo a.C., era conosciuta come Ledra e nel corso dei secoli passò prima in mano ai Francesi, che costruirono la cattedrale gotica, oggi trasformata nella Moschea Selimiye, poi ai veneziani, ai quali si devono le fantastiche mura che congono la città. Infine passò in mano ai Turchi, che crearono il Büyük Han. Questo continuo passaggio di testimone ha trasformato la città non solo dal punto di vista politico, ma anche artistico e architettonico. Da non perdere anche il Monastero di Machairas, che ospita quella che è considerata un’icona miracolosa della Madonna. Le attrazioni principali della città sono ad ingresso gratuito.



Monaco, Principato di Monaco - Le più antiche testimonianze della città risalgono al 6° secolo a.C., quando fu fondata con il nome di Monoïkos dai Fenici. Dopo romani, turchi e liguri, fu il momento dei francesi, che concessero la sovranità al Principato nel 1861. È a questo periodo che risale una delle bellezze della città, i Giardini di Saint Martin e Sainte Barbe, che si affacciano dalla Rocca.