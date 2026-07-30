Croazia: 10 imperdibili idee per Ferragosto

Questa regione custodisce due autentici tesori: i Laghi di Plitvice, patrimonio UNESCO con 16 laghi turchesi collegati da cascate mozzafiato, e il Velebit settentrionale, regno di foreste incontaminate, rare specie botaniche come la degenia velebitica, e habitat naturale di lupi e orsi.

Qui ogni giornata è un’avventura diversa: trekking, passeggiate a cavallo, grotte da esplorare, piccoli campeggi immersi nella natura e, lungo i fiumi, rafting e safari in canoa. Tra le esperienze più emozionanti ci sono le Valli di Plitvice, dove è possibile dormire nelle case sugli alberi, immersi nel silenzio della natura e sotto un cielo stellato, un’esperienza che sembra uscita da una fiaba e che realizza il sogno di ogni bambino… e di tanti adulti! A rendere il soggiorno ancora più speciale è la visita alla suggestiva Valle dei Cervi, dove cervi e daini si avvicinano ai visitatori con sorprendente fiducia, mangiano dalle mani, si lasciano accarezzare e regalano momenti indimenticabili. Un incontro autentico con la natura, particolarmente significativo anche per i bambini con difficoltà nello sviluppo, grazie alla straordinaria sensibilità dimostrata dagli animali. A chiudere l’esperienza, i sapori autentici della tradizione: prodotti fatti in casa, succhi naturali e specialità locali.