Croazia: 10 imperdibili idee per Ferragosto

Croazia: 10 idee per Ferragosto
© Ufficio stampa | Lussino by Hrvoje Serdar
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Vicoli in pietra, case dai colori pastello, il porto e i tramonti che si specchiano sul mare, Rovigno conquista con la sua atmosfera senza tempo. Salendo verso la chiesa di Santa Eufemia, protettrice della città, si apre un panorama mozzafiato sull’isola di Santa Caterina e sull’Isola Rossa. Da non perdere: domenica 23 agosto 2026 torna Grisia, lo storico festival d’arte all’aperto. Con ingresso libero per un’intera giornata, la città si trasforma in una galleria a cielo aperto tra artisti, colori e creatività.
A pochi chilometri, nell’entroterra, a Vodnjan, puoi degustare oli extravergini d’oliva premiati e lasciarti conquistare dalle eccellenze istriane. E per completare il viaggio, raggiungi Hum, la città più piccola al mondo: un gioiello medievale in pietra immerso nel verde, dove il tempo sembra essersi fermato.
C’è un luogo dove natura, mare e benessere si incontrano: è Lussino, conosciuta come l’“isola della vitalità”. Lasciati conquistare dall’eleganza di Lussinpiccolo, dai colori di Lussingrande e dal panorama mozzafiato del belvedere Providenca, uno dei luoghi più suggestivi dell’isola, soprattutto al calar del sole. Tra le acque dell’arcipelago nuotano i delfini, simbolo dell’isola e della sua natura da proteggere. È possibile contribuire alla loro tutela anche attraverso l’adozione di un esemplare. A pochi minuti di navigazione si cela un’isola speciale: Susak, una perla rara dell’Adriatico. Con le sue spiagge sabbiose, i paesaggi unici e un’atmosfera fuori dal tempo, questa piccola isola ha saputo custodire nei secoli la propria identità: un dialetto originale, antichi costumi tradizionali e usanze ancora vive. Qui si viene per ascoltare il silenzio del mare, respirare la natura e riscoprire il piacere della semplicità.
Questa regione custodisce due autentici tesori: i Laghi di Plitvice, patrimonio UNESCO con 16 laghi turchesi collegati da cascate mozzafiato, e il Velebit settentrionale, regno di foreste incontaminate, rare specie botaniche come la degenia velebitica, e habitat naturale di lupi e orsi.
Qui ogni giornata è un’avventura diversa: trekking, passeggiate a cavallo, grotte da esplorare, piccoli campeggi immersi nella natura e, lungo i fiumi, rafting e safari in canoa. Tra le esperienze più emozionanti ci sono le Valli di Plitvice, dove è possibile dormire nelle case sugli alberi, immersi nel silenzio della natura e sotto un cielo stellato, un’esperienza che sembra uscita da una fiaba e che realizza il sogno di ogni bambino… e di tanti adulti! A rendere il soggiorno ancora più speciale è la visita alla suggestiva Valle dei Cervi, dove cervi e daini si avvicinano ai visitatori con sorprendente fiducia, mangiano dalle mani, si lasciano accarezzare e regalano momenti indimenticabili. Un incontro autentico con la natura, particolarmente significativo anche per i bambini con difficoltà nello sviluppo, grazie alla straordinaria sensibilità dimostrata dagli animali. A chiudere l’esperienza, i sapori autentici della tradizione: prodotti fatti in casa, succhi naturali e specialità locali.
Nella Riviera di Nin, a soli 10 km da Zara, chilometri di sabbia, baie nascoste e acque basse e calde creano un ambiente ideale per famiglie con bambini, giochi sulla spiaggia e lunghe giornate al sole. Qui ti aspetta la famosa Spiaggia della Regina, con il suo prezioso fango curativo naturale, e le tante attività per divertirsi in mare e sulla spiaggia: sport acquatici, beach volley, badminton e kitesurf, il divertimento è assicurato per ogni età. Ma le meraviglie non finiscono qui; dopo un tuffo, sali in sella e lasciati guidare alla scoperta di un territorio ricco di fascino: tra campeggi immersi nel verde, distese infinite di ulivi, la laguna sabbiosa, le antiche saline e il maestoso Velebit che domina l’orizzonte. Nel cuore della laguna sorge Nin, piccola città dal grande patrimonio storico, considerata la culla dello Stato croato medievale. Da non perdere il Museo del Sale, dove questa preziosa risorsa viene raccolta fin dai tempi dei Romani, e la celebre Chiesa di Santa Croce, gioiello preromanico del IX secolo e simbolo di Nin, conosciuta come “la cattedrale più piccola al mondo”, solo circa 7,8 metri di lunghezza e 8,2 di altezza, con ingresso gratuito.
C’è un luogo sulla costa dalmata dove il tempo sembra rallentare. Benvenuti a Šibenik! Con il suo centro storico in pietra, le affascinanti viuzze medievali, le antiche fortezze e la magnifica Cattedrale di San Giacomo, patrimonio UNESCO, Šibenik è il punto di partenza ideale per scoprire una Croazia autentica. Da qui inizia un viaggio tra bici e barca verso le isole di Zlarin e Prvić, veri gioielli car free: si pedala lungo la costa, si naviga tra acque cristalline e si raggiungono borghi dove il silenzio è accompagnato solo dal suono del mare. Un modo diverso di vivere la Dalmazia, tra natura, cultura e sostenibilità. Perché, a volte, il vero lusso è rallentare. Per chi sogna solo mare, relax e spiagge da cartolina, l’isola di Murter è una tappa imperdibile. Qui si trova la splendida spiaggia di Podvrške, su una baia con una vista spettacolare sulle isole dell’arcipelago di Šibenik.
Nel cuore della Dalmazia, Spalato conquista con la sua storia secolare e lo stile di vita mediterraneo. Passeggia tra le antiche vie del centro storico, lasciati affascinare dal maestoso Palazzo di Diocleziano, patrimonio UNESCO, e in pochi minuti raggiungi Bačvice, la spiaggia simbolo della città. Con le sue acque basse e il suo fascino mediterraneo, è un punto d’incontro per generazioni di abitanti e visitatori. E se sogni le isole, in soli 45 minuti in traghetto raggiungi Brač, un gioiello dell’Adriatico con borghi antichi e baie nascoste. A sud dell’isola ti aspetta Bol con la spettacolare spiaggia di Zlatni rat (Punta d’oro), una lingua di ghiaia bianca che cambia forma seguendo il vento e le correnti. Tra mare, sport e natura, Brač è il paradiso per chi ama windsurf, kitesurf, vela, kayak, snorkeling, immersioni, trekking e ciclismo.
Affacciata sul blu del mar Adriatico, Dubrovnik, è una delle città più affascinanti della Croazia. Passeggiate lungo le sue imponenti mura medievali e nel centro storico patrimonio UNESCO con la via principale Stradun. A pochi minuti di barca ti aspetta l’isola di Lokrum, pronta a offrirti un’oasi naturale di tranquillità. Poco più a nord si estende la penisola di Pelješac, famosa per le numerose baie, i borghi sul mare e una lunga tradizione vinicola. Qui nasce il celebre vino rosso Dingač, prodotto con il vitigno autoctono Plavac Mali, coltivato su ripidi terrazzamenti affacciati sul mare. Le cantine locali invitano alla scoperta di sapori autentici, accompagnati da specialità dalmate come ostriche, pesce fresco e prodotti della tradizione mediterranea.
Ci sono luoghi che sorprendono quando meno te lo aspetti. Karlovac è uno di questi. Ancora poco conosciuta da chi è diretto verso Zagabria o sulla costa adriatica, Karlovac è una tappa autentica da scoprire, dove natura, storia e avventura si incontrano. Qui puoi vivere un’esperienza davvero unica: nuotare in quattro fiumi nello stesso giorno – Kupa, Korana, Mrežnica e Dobra – e, come dicono i suoi abitanti, concludere la giornata con un “quinto fiume”... una buona birra locale! I suoi fiumi sono perfetti per nuotare, fare kayak, rafting e snorkeling, mentre boschi, colline e sentieri invitano a esplorare il territorio a piedi o in bicicletta. Al tramonto, raggiungi il suggestivo Castello di Dubovac, e lasciati conquistare dalla vista sulla città e sui suoi fiumi. E se vuoi vivere Karlovac nel suo momento più vivace, dal 28 agosto al 1° settembre non perdere il celebre Festival della birra. Cinque giorni di musica dal vivo, ottima birra, street food e sapori autentici animano la città, in un evento che da oltre trent’anni celebra convivialità, tradizione e divertimento.
A pochi passi da Zagabria si apre una regione a misura d’uomo, dove benessere, cultura e natura si incontrano. Lo Zagorje è famoso per le sue acque termali naturali e per le loro preziose proprietà curative. I moderni centri termali offrono esperienze complete tra saune, piscine termali, massaggi e trattamenti di bellezza, per una pausa all’insegna della salute e del piacere. Alle Terme Tuhelj tutta la famiglia può vivere un’esperienza speciale: piscine, scivoli, aree dedicate ai bambini e pacchetti pensati per un soggiorno all’insegna del divertimento e del relax. Ma lo Zagorje sorprende anche con la sua storia: nel sito archeologico di Hušnjakovo sono stati scoperti importanti resti dell’uomo di Neanderthal risalenti a circa 125.000 anni fa. Il Museo dell’Uomo di Neanderthal accompagna i visitatori in un affascinante viaggio nel passato attraverso reperti, ricostruzioni e percorsi interattivi.
Tra i fiumi Mura e Drava, scopri il Međimurje, un angolo autentico della Croazia dove natura, avventura e benessere convivono in perfetta armonia. I suoi percorsi pianeggianti lungo i fiumi sono perfetti per famiglie e amanti della bici. Dopo una giornata all’aria aperta, rilassati alle Terme Sveti Martin, un’oasi wellness immersa nel verde tra acqua termale, piscine e momenti di puro relax. Assapora i vini locali, come il celebre Graševina, e i sapori autentici di una terra ricca di tradizioni. E dal 3 al 6 settembre 2026 il cielo di Prelog si riempie di colori con la 5ª edizione del Festival delle mongolfiere ad aria calda: quattro giorni di emozioni, musica e spettacolari mongolfiere sulle rive della Drava, nella suggestiva Marina di Prelog, una delle mete più amate per le escursioni nella natura. Preparate gli smartphone: il Međimurje vi aspetta con uno degli eventi più fotogenici dell’estate!