Quarnaro, due vacanze in una: la Croazia dal mare ai monti

Un’altra tappa imperdibile dell’arcipelago è l’isola di Rab, dove mare e natura si incontrano in scenari da cartolina. Baie e calette da esplorare anche in canoa e kayak, silenzio e mare da vivere lentamente. La penisola di Kalifront, a ovest dell’isola, è tra le più belle dell’Adriatico. Qui si susseguono numerose baie e insenature circondate da boschi di lecci e pini che arrivano fino al mare. Le acque calme e trasparenti la rendono una meta ideale per nuotare e per lo snorkeling. Tra le baie più suggestive, spiccano Čifnata, considerata una delle baie più belle dell’isola, Gožinka, caratterizzata da acque limpide e fondali ideali per il nuoto, e Sveta Mara, uno degli ancoraggi naturali più protetti della costa occidentale. La vetta più elevata di Rab è il Kamenjak (408 m), altopiano carsico che domina l’intera isola. Kamenjak è raggiungibile attraverso diversi sentieri escursionistici segnalati che partono dalla città di Rab, da Mundanije e da altre località dell’entroterra.