Otto città europee per un Capodanno indimenticabile

BERLINO - Capitale europea della festa, Berlino non lascia che il Capodanno passi inosservato. Accaparratevi i biglietti per la festa alla Porta di Brandeburgo, dove migliaia di persone si mettono in fila per ascoltare musica dal vivo, spettacoli di luci e DJ set da urlo, prima del crepitio dei fuochi d’artificio che esplodono sopra la Statua della Quadriga a mezzanotte. Oppure visitate la Kulturbrauerei per la più grande festa di Capodanno al coperto di Berlino. Per il 2023, ospiterà 13 diverse piste da ballo, 30 DJ e musica dal vivo. Il tutto con un unico biglietto - e si tratta di una sola festa. Poi ci sono i club techno di Berlino, le crociere storiche in battello sul fiume, i galà di musica classica in alcuni palazzi della città.



LISBONA - I fuochi d’artificio sono parte integrante della maggior parte delle esperienze di Capodanno e a Lisbona ci sono diversi punti panoramici per osservarli. Migliaia di persone si dirigono in città o lungo il fiume Tago. Tuttavia, i sette colli che circondano la capitale sono i migliori. La piazza più grande del Portogallo, Praça do Comércio, è un punto di ritrovo popolare per le celebrazioni, così come la Torre de Belém, del XVI secolo. Aspettatevi musica dal vivo, feste e un sacco di espumante (vino spumante portoghese) per accompagnare la vista sull’Atlantico. La città è anche un paradiso per i buongustai, con diversi indirizzi stellati Michelin, e molti hotel e ristoranti offrono cene speciali per il Capodanno.



PARIGI - Un viaggio a Parigiè sempre magico e a Capodanno è all’altezza del suo soprannome, la Città delle Luci. I festaioli possono recarsi agli Champs-Élysées, dove si svolge la festa ufficiale della città, per i fuochi d’artificio sopra l’Arco di Trionfo, o alla piazza del Sacro Cuore a Montmartre, che offre un’incredibile vista sullo skyline di Parigi per lo spettacolo di mezzanotte. Parigi e la gastronomia vanno a braccetto, quindi una cena in uno dei suoi celebri ristoranti dovrebbe rivelarsi memorabile quanto uno spettacolo pirotecnico. Prenotate con largo anticipo. Godersi uno spettacolo è un’altra grande opzione per il Capodanno, sia che si tratti dello sfolgorante Moulin Rouge a Pigalle, sia che si tratti del Lido2Paris, dove potrete dare il benvenuto al nuovo anno con una cena gourmet di sei portate, champagne e uno spettacolo musicale. Le feste sui tetti, i balli in maschera e le serate nei club anni ’80-’90 sono solo alcune delle emozionanti esperienze che i visitatori potranno vivere per salutare il 2024, l’anno delle Olimpiadi di Parigi, e accogliere il 2025.



DUBLINO - Dublino fa le cose in grande per la notte di Capodanno. Il suo Festival di Capodanno (New Year’s Festival Dublin), che si svolge in quattro sedi, tra cui il National Museum of Ireland e il Dublin Castle, è il punto focale. Aspettatevi artisti dal vivo, musica, DJ e molte opzioni gastronomiche. Facilmente esplorabile a piedi, la capitale irlandese può essere visitata prima che scocchi la mezzanotte visitando alcune delle principali attrazioni della città. L’edificio più antico di Dublino, la Cattedrale di Christchurch, e la Guinness Storehouse sono due delle cose più popolari da vedere. Più tardi, uno spettacolare spettacolo di luci illuminerà il cielo sopra il Liffey per festeggiare il nuovo anno. Il giorno dopo, i festaioli possono recarsi nella vivace zona di Temple Bar per bere una pinta di birra per calmare il mal di testa, oppure recarsi al Castello di Dublino per un concerto pomeridiano gratuito.



EDIMBURGO - L’Hogmanay di Edimburgo dovrebbe essere sulla lista dei desideri di tutti per la notte di Capodanno: è una festa di strada senza paragoni, con ceilidh, musica, fuochi d’artificio e coinvolgenti interpretazioni di Auld Lang Syne. La fiaccolata che attraversa il centro della città, accompagnata da pifferi e tamburi, è un’esperienza memorabile e ogni anno il Concert in the Gardens attira le folle: quest’anno i Pulp sono l’attrazione principale con il supporto degli Hot Chip. Ci sono concerti a lume di candela nella Cattedrale di St Giles; un gigantesco ceilidh al Castello di Edimburgo; e per chi si sente un po’ giù di corda al mattino, un tonificante tuffo nel fiume Forth con l’annuale Loony Dook spazzerà via le ragnatele.



STOCCOLMA - Molti abitanti di Stoccolma rimangono a casa il giorno di Capodanno o cenano fuori con gli amici, ma la capitale svedese offre ancora molto da fare ai viaggiatori, tra cui l’annuale spettacolo pirotecnico di mezzanotte che illumina il cielo sopra il Castello Reale. Avvolgetevi al caldo e dirigetevi verso Stadshuset, Fjällgatan o i ponti Västerbron e Skanstullsbron per godere della vista migliore. Altrove, i visitatori potranno assistere al concerto di Capodanno nella Cattedrale di Stoccolma, con musicisti che eseguiranno brani di Haydn, Judith Bingham e altri. La Royal Swedish Opera House ospiterà anche una mascherata di Capodanno: vestitevi per fare colpo. Ogni anno, il poema di Capodanno Ring Out Wild Bells di Tennyson viene recitato al museo all’aperto Skansen. Viene anche trasmessa in diretta dalla televisione svedese. Per quanto riguarda i bar e i locali notturni, recatevi nella zona di Södermalm, nella parte occidentale di Stoccolma, per augurare ai vostri compagni di festa gott nytt år (buon anno).



MADRID - La notte di Capodanno, o Nochevieja come viene chiamata in Spagna, mostrerà ai visitatori quanto ai madrileni piaccia fare festa. Madrid è famosa per i suoi vivaci bar e per alcune delle migliori discoteche della Spagna (non chiudono prima delle 6 del mattino). I festeggiamenti iniziano poco prima della mezzanotte di Capodanno e continuano fino a notte fonda. Festeggiate con la folla alla Puerta del Sol, la storica piazza da cui si misurano tutte le strade spagnole e il luogo più popolare per festeggiare il nuovo anno a Madrid. Una bottiglia di cava e dell’uva è d’obbligo, poiché la tradizione vuole che si mangino 12 acini d’uva negli ultimi 12 secondi del conto alla rovescia. Un luogo alternativo per festeggiare il Capodanno è il Templo de Debod, l’antico tempio egizio regalato alla Spagna che offre una splendida vista sui fuochi d’artificio. In città ci sono centinaia di locali notturni tra cui scegliere. Due delle più famose sono il Teatro Kapital, con sette piste da ballo e spettacoli dal vivo durante la notte, e il Joy Eslava, dove si può ballare fino allo sfinimento. Tenete presente che la domanda è alta, quindi se avete intenzione di andare in uno dei club più noti, è consigliabile acquistare i biglietti in anticipo. Concludete la serata - o la mattinata - con un’altra tradizione spagnola: i churros per la prima colazione dell’anno. San Ginés, in attività da 125 anni, è il negozio di cioccolato e churros più famoso di Madrid ed è aperto 24 ore su 24, 365 giorni all’anno.