Cannes: pinne e occhiali per visitare il Museo sottomarino

Dopo quattro anni di lavori, è stato aperto a Cannes un museo sottomarino con sculture da esplorare per i subacquei. Il Museo sottomarino di Cannes, ospita installazioni dell'artista e conservazionista britannico Jason de Caires Taylor.



Sainte Marguerite - Le statue sono state posizionate vicino all'isola di Sainte-Marguerite, una delle isole di Lérins, appena al largo della costa di Cannes, in Francia. Le sculture sono state collocate a una profondità compresa tra due e tre metri e poggiano su aree di sabbia bianca, tra i prati di alghe nella parte meridionale protetta dell'isola. La profondità ridotta e la vicinanza alla riva rendono il sito facilmente accessibile e le acque cristalline offrono le condizioni ideali per lo snorkeling.



La Maschera di ferro - Di un’altezza di due metri, con un peso di circa dieci tonnellate ciascuna, le sei statue che compongono il museo sono state realizzate in un materiale marino ecologico con PH neutro che offre un rifugio alla vita sottomarina. Immerse a una distanza che va da 84 a 132 metri dalla riva, e a una profondità variabile da 3 a 5 metri, le sculture sono accessibili a un gran numero di bagnanti, dotati semplicemente di maschera e boccaglio. La tematica, scelta insieme dal Sindaco di Cannes e dall’artista, evoca il misterioso personaggio della Maschera di ferro, che fu imprigionato per undici anni sull’isola e rende omaggio, contemporaneamente, alla 7a arte, di cui Cannes è lo scrigno. I sei visi sono stati trasportati su una chiatta, quindi immersi nelle vicinanze della riva meridionale dell’isola Santa Margherita, in una zona riservata ai bagnanti che è stata ampliata per accoglierli.



Una scelta ecologica - La scelta della collocazione delle sei sculture è caduta su un sito fortemente antropizzato, facilmente accessibile, che non ha bisogno di specifica attrezzatura. L'accesso è gratuito e riservato, grazie al divieto di ormeggio per i natanti. L’area di balneazione (con divieto di ormeggio) all’interno della quale sono state collocate le sculture, è quadruplicata ed estesa a 29.000 metri quadrati, e questo è un valore aggiunto in termini paesaggistici e ambientali per questo sito, classificato Natura 2000. Il museo sommerso ecologico è in armonia con le attività di pesca e di immersione e favorevole agli habitat delle specie animali e vegetali che sono all’origine della classificazione del sito.



