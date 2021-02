Tante buone ragioni per andare in Francia appena possibile

Douce France , si intitola una tenerissima e vecchia canzone che tesse le lodi di una nazione per molti versi molto vicina all’Italia, vuoi per il gusto della bellezza , vuoi per quella comune gioia di vivere che al di là delle frasi fatte è connaturata ai Paesi latini. Nonostante la pandemia e nella speranza che presto si dilegui, ecco un sacco di motivi per raggiungere la nostra stupenda cugina .

Scoperte e riscoperte a Parigi - E’ sempre un piacere girare nella capitale e (ri)scoprire nuovi luoghi. Il Museo Carnavalet che riapre dopo i lavori , il grandioso Hôtel de la Marine di place de la Concorde (aprile 2021), e la Samaritaine, il famoso ex grande magazzino parigino, con l’Hôtel Cheval Blanc, firmato LVMH .



L’Arco di Trionfo impacchettato- Il sogno di Christo, il famoso artista scomparso nel 2020 si realizza postumo: imperdibile l’Arco di Trionfo di Parigi, “impacchettato” dal 18 settembre al 3 ottobre 2021.



Nuove torri alla Défense - La Parigi del futuro è concentrata alla Défense, dove entro l’anno verranno inaugurate le Sisters Tours, due torri di 225 e 130 metri di altezza progettate dell’architetto Christian de Portzamparc.



In Borgogna, alla scoperta dell’Anis -Visitare l’antica abbazia di Flavigny-sur-Ozerain, location del famoso film Chocolat: la cripta carolingia e gli edifici successivi dove si producono i celebri bon-bon all’anice.



Le isole Lérins, candidate Unesco - Scoprire al Fort Royal dell’isola di Sainte Marguerite la cella del misterioso prigioniero chiamato “La Maschera di Ferro”, immergersi nella pace antica del Monastero di Saint Honorat (e tra i vigneti dei monaci…). Magari andando a Cannes durante i giorni del Festival del Cinema (11-22 maggio 2021).



Un Viaggio a Nantes - Dalla primavera a tutta l’estate, vivere l’ esperienza unica del Voyage a Nantes, la città totalmente trasformata dagli artisti, le installazioni lungo la Loira, le insegne dei negozi. Un’atmosfera magica.



Le Corbusier e il design a Saint-Etienne - Saint-Etienne è una città speciale, votata al design e alla contemporaneità. Nel 2021 ospita da aprile ad agosto la Biennale del Design, occasione per andare a scoprire appena fuori dal centro, a Firminy, la “città ideale” di Le Corbusier

Carcassonne e i segreti dei templari - A Carcassonne, splendida cittadella “reinventata” da Viollet-le-Duc, i misteri sono ovunque: qui si tenne il processo ai Templari inquisiti per eresia dal re di Francia Filippo Il Bello e papa Clemente V. Un’atmosfera intrigante..



Colmar, il bello dei conventi - A Colmar, città-gioiello d’Alsazia, il Museo Unterlinden nel convento medievale è una raccolta di tesori, a cominciare dal Polittico d’Issenheim. E nel 2021 aprirà un Centro europeo del libro in un altro antico convento, quello dei Domenicani.



Atmosfere di romanità a Nimes - L’eredità romana di Arles è spettacolare: l’arena, la Tour Magne, la Maison Carrè, e il nuovo Museo della Romanità, edificio progettato da Elizabeth de Portzamparc. Dove da maggio a settembre c’è da vedere anche la grande mostra dedicata al culto dell’Imperatore.



La Costa Azzurra è un grande giardino - I giardini della Costa Azzurra sono sempre uno spettacolo. E più che mai durante il Festival dei Giardini: a Antibes Juan-les-Pins, a Cannes, Grasse, Mentone, Nizza e nel Principato di Monaco da scoprire i “Giardini d’artista”, tema dell’edizione 2021, dal 27 marzo al 28 aprile.



La più grande collezione di Picasso - Apre nel 2021 ad Aix-en-Provence, il Museo Jacqueline e Pablo Picasso, voluto da Catherine Hutin-Blay, unica figlia di Pablo Picasso e Jacqueline Roque, erede di oltre 2000 opere: dipinti, sculture, disegni, ceramiche e fotografie esposte in 1 500 m2. La più grande collezione del mondo.



Far west di Francia - Bella e selvaggia, la Pointe du Raz, scolpita dal mare, battuta dai venti, è la punta più occidentale di tutta la Francia: mare di smeraldo, una meravigliosa vista sull’Île de Sein e sul faro di Ar Men, uccelli marini e natura intatta (la zona è riserva della biosfera): quintessenza della Bretagna.



