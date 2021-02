Copenaghen splendida, soprattutto se a colori

Magstræde - I classici non invecchiano mai! E Magstræde e la vicina Snaregade, due delle strade più antiche di Copenaghen, non fanno eccezione: nonostante la veneranda età (risalgono al XVI secolo), diventano sempre più belle col passare del tempo.



Olufsvej - Questa deliziosa stradina si trova tra il più grande parco della città, Fælledparken, e la principale via dello shopping del quartiere, Østerbrogade. Una passeggiata lungo Olufsvej sarà quindi l’occasione per riempire le valigie o fare due passi all’aria aperta. Se poi hai un debole per i dolci, non perderti una visita alla gelateria Olufs, proprio in fondo alla strada.



Gråbrødretorv - Poco distante dalle principali vie dello shopping nel centro della città ti aspetta Gråbrødretorv. Questa piccola piazza è un’oasi di tranquillità racchiusa tra case gialle, arancioni e rosse che avvolgono in una calda atmosfera gli avventori degli accoglienti caffè.



Krusemyntegade - Nonostante si trovi nel cuore della città, Krusemyntegade non è una strada facile da trovare… a meno che tu non sia alla ricerca della location ideale per una foto dai colori sgargianti. Tra una visita ai gioielli della corona nel Castello di Rosenborg e una scorpacciata di opere d'arte alla Galleria Nazionale, questa strada è una tappa d’obbligo: aggiungila al tuo itinerario!



Nyboder - Nyboder è un isolato di antichi cantieri navali risalenti al XVII secolo con le facciate di una particolare tonalità di giallo che i danesi definiscono "giallo Nyboder". Nella stessa zona si trovano i bastioni della Cittadella e la Sirenetta: approfittane!



Sankt Hans Gade - Se fai una passeggiata nella zona dei laghi, concediti una piccola deviazione e vai al numero 30 di Sankt Hans Gade per una foto a una delle case più bizzarre della città. Mentre sei in questa zona di Nørrebro, dai un'occhiata ai negozi vintage e ai ristoranti in Ryesgade o nella piazza Sankt Hans Torv.



Palads - Anche se non è una strada, il Palads Teatret (o semplicemente Palads) non può rimanere fuori da questa lista! Questo edificio a dir poco appariscente ospita un da oltre un secolo un cinema e Instagram va semplicemente matto per il rosa delle sue pareti. Nel tempo, il Palads è stato dipinto nei colori più disparati, scatenando opinioni discordanti.



Urban Rigger - Benvenuto nel nuovo, coloratissimo quartiere residenziale di Urban Rigger! Si tratta di un futuristico complesso abitativo che galleggia (sì hai letto bene galleggia) nel porto di Copenaghen, nella zona alla moda Refshaleøen. Goditi i colori nelle tonalità del blu e del verde di Urban Rigger mentre fai uno spuntino tra le golose bancarelle di Reffen, il mercato di street food.



