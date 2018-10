Aspettando Halloween: dieci tour “da paura” Edimburgo – Scozia - Tour dei fantasmi Tripadvisor 1 di 10 Roma - Tour a piedi tra i fantasmi e i misteri dell’Urbe Tripadvisor 2 di 10 Roma - Ingresso alle cripte e alle catacombe più tour a piedi tra i misteri e i fantasmi Tripadvisor 3 di 10 Londra - Tour dei fantasmi in autobus vintage Tripadvisor 4 di 10 Venezia - Tour a piedi tra fantasmi e leggende - Palazzo Fortuny Tripadvisor 5 di 10 Dublino - Tour dei fantasmi - Tripadvisor 6 di 10 Praga - Tour notturno alla scoperta dei misteri della città Tripadvisor 7 di 10 Roma - Fantasmi del Colosseo Night Tour - Tripadvisor 8 di 10 Parigi - Tour con accesso speciale alle Catacombe Tripadvisor 9 di 10 Venezia - Mistero, leggende e fantasmi del quartiere di Cannaregio - Tripadvisor 10 di 10 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

I tour di questo genere sono sempre più apprezzati dai viaggiatori di tutto il mondo, come mostra chiaramente l’impennata delle prenotazioni registrata dai siti di viaggi, a cominciare da Tripadvisor, la grande community di viaggiatori, che indica alcune tra le esperienze più gettonate e prenotate tra i suoi utenti.



Edimburgo – Scozia - Tour sotterraneo dei fantasmi - Dopo una breve passeggiata nei vicoli del centro di Edimburgo, la guida accompagna i viaggiatori alla scoperta dei misteri che si nascondono nei sotterranei della città, Ci sono storie di omicidi, impiccagioni e torture, e l’atmosfera spettrale davvero da brividi.



Roma - Tour a piedi tra i fantasmi e i misteri dell’Urbe – Il tour prevede una passeggiata di un’ora e mezza tra le vie della città Eterna, tra strade tortuose, luoghi e monumenti antichi tra cui Ponte Sisto, Palazzo Farnese e Castel Sant'Angelo: alcuni di questi luoghi hanno ospitato le riprese del film di Dan Brown “Angeli e Demoni".



Roma - Ingresso alle cripte e alle catacombe più tour a piedi tra i misteri e i fantasmi - Per chi vuole aggiungere al tour precedente una visita più approfondita della Roma storica è misteriosa, è possibile partecipare al tour a piedi tra i fantasmi e i misteri di Roma, con una visita alle antiche catacombe romane, i luoghi in cui si riunivano segretamente i primi cristiani di Roma.



Londra - Tour dei fantasmi in autobus vintage – L’esperienza è un vero viaggio nel tempo a bordo di un bus vintage a due piani, per esplorare luoghi stregati del passato, teatro di omicidi, esecuzioni e torture: chissà che a qualcuno non capiti di imbattersi in uno dei molti spiriti inquieti che infestano ancora queste famose attrazioni della città. L'atmosfera all'interno del bus è assicurata dalla teatralità delle guide turistiche, alla scoperta dei luoghi arci-famosi come la Torre di Londra ma anche di quelli meno noti, ma altrettanto suggestivi, come l’agghiacciante cimitero Cross Bones.



Venezia - Tour a piedi tra fantasmi e leggende - La città lagunare è teatro di molte leggende. Quando i suoi campi e campielli si svuotano e scende la sera, la città cambia volto: per scoprirlo si può approfittare di questo tour che al calar del sole prende le mosse dal Ponte di Rialto: si cammina sulle pietre nude che nascondono antichi cimiteri sotterranei, si percorre uno degli ultimi passaggi segreti della città (l'accesso dipende dal livello dell'acqua) per finire nella Calle degli Assassini, una strada oscura un tempo frequentato da criminali di ogni genere. Naturalmente la guida racconta tutte le storie di questi brutali omicidi.



Dublino - Tour dei fantasmi - Con la sua storia millenaria, Dublino è ricca di leggende e racconti che descrivono vicende misteriose e personaggi oscuri. Si conosce la storia di Lord Norbury, il famigerato e sadico "giudice impiccato" che, odiato in vita, torna da morto per continuare il suo regno di terrore; si ascoltano le vicende di Scaldbrother, il famigerato ladro medievale il cui tesoro sepolto può ancora trovarsi in un labirinto di tunnel sotto Smithfield. Per non parlare di Billy the Bowl, l'assassino del XVIII secolo, nato senza gambe, che un tempo terrorizzava Stoneybatter e Grangegorman. Infine non può mancare una visita a Hendrick Street, un tempo sede di due delle case più infestate di Dublino.



Praga - Tour notturno alla scoperta dei misteri della città – A fare da guida c’è un fine narratore che illumina la strada con una lanterna: insieme a lui i viaggiatori scoprono i luoghi nascosti del quartiere che circonda il castello di Praga, dove i maestri alchimisti di arti oscure lavoravano a lume di candela. Lungo le strade e le stradine lastricate del distretto del Castello di Hradčany si scoprono i luoghi del Rinascimento e il lato oscuro di Praga.



Roma - Fantasmi del Colosseo Night Tour - Un'opportunità unica per assistere, di notte, alla rievocazione della costruzione del Colosseo. Dopo aver percorso Via del Foro Imperiale scoprendo la storia del Foro Romano, del Colle Palatino e delle origini della Città Eterna, si ha accesso VIP all'Arena dei Gladiatori attraverso la "Porta della Morte", esattamente sul suolo su cui combattevano i gladiatori. Qui rivivono tramite Realtà Virtuale la storia e le battaglie che hanno portato alla costruzione del Colosseo a partire dal 72-80 d.C e nei 100 anni successivi.



Parigi - Tour con accesso speciale alle Catacombe - Il tour inizia con l’ingresso alle Catacombe, il vasto cimitero sotterraneo formato da chilometri di tunnel, con le pareti ricoperte di teschi e ossa di circa 6 milioni di parigini. In piccoli gruppi e accompagnati da una guida i viaggiatori possono esplorare questa sinistra città dei morti, dove ogni angolo rivela decorazioni sempre più macabre realizzate con le ossa.



Venezia - Mistero, leggende e fantasmi del quartiere di Cannaregio - Tour serale a piedi attraverso gli angoli nascosti di Venezia, ascoltando gli aneddoti, le leggende e le storie di questa città unica. Una passeggiata notturna lungo itinerari insoliti, alla scoperta delle leggende e delle storie di Venezia da ammirare nella suggestione della sua veste notturna. Nel quartiere di Cannaregio, percorrendo un labirinto di stradine strette, si scoprono le storie più oscure di questa città, dei suoi fantasmi e delle loro continue apparizioni.