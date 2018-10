A Tokyo, per i festival dei colori d’autunno

Tra queste tradizioni, ecco il “Momijigari” l’usanza, irrinunciabile, di visitare le aree panoramiche quando le chiome degli alberi si colorano delle fantastiche sfumature autunnali. Per godere questo spettacolo basta allontanarsi di poco dal centro di Tokyo.



Festival dedicati al foliage - Molti i luoghi nei dintorni di Tokyo in cui ammirare gli splendidi colori dell’autunno. Da fine ottobre a fine novembre lungo le sponde del fiume Tamagawa, il Mitake Gorge Autumn Colors Festival offre la possibilità di godere dei più spettacolari alberi di acero di tutto il Giappone. Oltre al panorama si aggiungono escursioni, bancarelle di strada e splendide illuminazioni che rendono l’occasione ancora più imperdibile. Anche il Tenku Autumn Leaves Festival è da non perdere. Al via da metà ottobre sul monte Mitake, questo appuntamento è perfetto per i “cacciatori di foliage” e in più include anche performance musicali e tante altre esperienze.



A caccia di colori sul monte Takao - Per tutto il mese di novembre, poi, riflettori puntati sul Mount Takao Autumn Leaves Festival che anima le pendici del monte con suoni di tamburi taiko, danze e orchestre; niente di meglio per godere il meglio del momijigari in un contesto naturale senza paragoni. Il Festival di Koyo invece apre le porte del Showa Memorial Park per vivere momenti rilassanti durante i quali i visitatori, godendosi le chiome gialle degli alberi di ginko e il rosso degli aceri, assistono a fine giornata ad una autentica cerimonia del tè.



Per maggiori informazioni: www.gotokyo.org