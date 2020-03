Hawaii: onde perfette, natura incontaminata e tramonti da sogno

Oahu è la terza più grande isola hawaiana e ospita la maggior parte della popolazione; di grande fascino è il mix di culture orientali e occidentali ben radicate nei valori del popolo nativo. Questo ovviamente si riflette anche nella loro tradizione gastronomica, che è un'autentica fusione di piatti di origine asiatica e ingredienti tipici della cultura statunitense.

Oahu è considerata, insieme a Okiwa (sull'isola di Maui),la patria del surf. Migliaia di surfisti da ogni parte del mondo raggiungono l'arcipelago, proprio alla ricerca dello spot perfetto, ovvero, un tratto di litorale in cui le onde riescono a frangere nel modo migliore per essere surfate. Questo sport ha una storia antica: furono i polinesiani ad introdurlo sull'isola più di mille anni fa, e da allora è considerato un vero e proprio stile di vita. Non è raro, infatti, incontrare bambini con le loro tavole da surf! E le donnavventura non potevano di certo tirarsi indietro di fronte a questa entusiasmante sfida: sull'isola di Maui si sono messe alla prova, allenandosi sulla tavola da surf, per provare l'emozione e l'adrenalina di cavalcare le onde hawaiane. Maui, infatti, è conosciuta e amata in tutto il mondo proprio per le sue spettacolari onde, che possono raggiungere i 20 metri d'altezza, e per le spiagge immense di sabbia dorata, da cui ammirare tramonti scenografici.

Le Hawaii, negli anni, hanno attirato l'attenzione, di molte produzioni cinematografiche che le scelsero come location per ambientarvi film e serie tv. Dal capolavoro Da qui all'eternità con Burt Lancaster e Deborah Kerr del 1953, vincitore di ben 8 premi Oscar a Pearl Harbor con Ben Affleck, Josh Hartnett e Alec Baldwin; da Cinquanta volte il primo bacio con Adam Sandler e Drew Barrymore al colossal Jurassic Park di Steven Spielberg.

Proprio Jurassic Park venne girato nel Kualuoa Ranch nell'isola di Oahu, una riserva naturale che si estende per oltre 4.000 acri nel parco omonimo.

L'obbiettivo del Kualuoa Ranch è valorizzare la bellezza naturale e la storia del luogo attraverso tour che rispettano l'ambiente. La riserva ospita un'ampia varietà di ecosistemi: dalla fitta foresta pluviale hawaiana alle ampie valli... e uno dei modi più affascinati per esplorare il territorio è in sella al cavallo. Oppure a bordo dei quad!



Le Hawaii sono una destinazione da sogno: una commistione unica di stili e culture, di paesaggi da lasciare senza fiato, di natura selvaggia e di spiagge da cartolina; di un'autentica filosofia di vita basata sulla condivisione, sull'amore e sulla sincerità.

Aloha!