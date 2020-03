Donnavventura nelle Isole Fiji

Sono composte da circa 320 isole, di cui solo 110 abitate e oltre 500 isolotti selvaggi. I suoi arcipelaghi più celebri e sognati sono le Mamanuca e le Yasawa. Spiagge candide, caleidoscopiche barriere coralline e un mare turchese da capogiro, disegnano un paradiso incontaminato.

Il clima è tropicale su tutto l’arcipelago ed è uno dei più piacevoli del Pacifico. La loro posizione a sud dell’Equatore fa sì che le stagioni siano invertite rispetto alle nostre: quella secca va da maggio a novembre, mentre la stagione umida, va da novembre ad aprile.

Suva, la capitale delle Fiji, è sede degli edifici amministrativi, mentre Levuka, l’antica capitale, si trova sull'isola di Ovalau.

Le due isole principali dell'arcipelago sono Viti Levu e Vanua Levu. Ma sono moltissime le piccole isolette private che ospitano resort da mille e una notte.

L’arcipelago delle Yasawa è composto da ben venti isole con candide spiagge lambite da acque trasparenti e scintillanti. E’ difficile individuare la sua spiaggia più bella, ma certamente va citata la raffinata Champagne Beach con la sua sabbia dorata.

Tra gli arcipelaghi più famosi va citato quello delle Mamanuca, composto da una ventina di isole, immerse in una laguna formata dalla Malolo Barrier reef, che regala scenari sommersi di rara bellezza: un mondo vivace e variopinto, in continuo movimento, dove pesci piccoli e grandi sembrano fare a gara per chi sfoggia la livrea più bella.

Le Fiji sono il luogo ideale per gli amanti della natura e degli sport acquatici. Perfette per essere visitate in barca, sono la meta privilegiata dai lupi di mare. Il panorama faunistico marino è l'attrazione principale per gli amanti dello snorkeling e del diving.



L'industria cinematografica ha spesso usato le isole Fiji come location per girare film. E’ qui infatti che si trovano Castaway Island e Monuriki, il prototipo dell’isola deserta tanto da essere stata più volte scelta come set naturale di importanti produzioni cinematografiche come il film Cast Away con Tom Hanks e Laguna Blu. In effetti qui, in fatto di isole paradisiache, c'è solo l'imbarazzo della scelta.

Le Isole Fiji, fonte di ispirazione di scrittori e registi, rappresentano l’immaginario ideale della natura incontaminata e selvaggia. Un paradiso terreste dove trovarsi da soli di fronte all’oceano.