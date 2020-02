Le Bahamas in compagnia di Donnavventura

Navigando a bordo dell’inseparabile catamarano, vi porteremo alla scoperta delle Bahamas. Poter navigare tra queste isole è infatti il modo migliore per godere delle meraviglie che possono offrirci, gettando l'ancora di volta in volta in una baia diversa. I fondali sono bassi ed il catamarano è l'imbarcazione ideale perché, solo una piccola parte dello scafo, in proporzione alla dimensione della barca, rimane immersa nell'acqua, consentendo di navigare in prossimità delle spiagge.