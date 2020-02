Con Donnavventura alla scoperta di Saint-Tropez

Percorrendo una strada caratterizzata da un susseguirsi di paesaggi variopinti e dai colori intensi, si arriva a Saint-Tropez. Salita alla ribalta intorno agli anni ’60, San Trop, come viene chiamata dagli habitué, non ha perso la sua aura modaiola. Oggi come ieri, rimane una località esclusiva; una passerella continua di personaggi dello s howbiz che amano farsi notare, ma che ne apprezzano anche l’atmosfera, chic e provenzale allo stesso tempo.

Fino agli anni cinquanta, Saint-Tropez era un piccolo villaggio di pescatori, divenuto poi centro d’élite internazionale, soprattutto grazie ai molti personaggi dello spettacolo e del jet set che hanno iniziato a frequentarla, come Gianni Agnelli, Jackie Kennedy e Brigitte Bardot, icona assoluta del cinema francese. Era il 1956 quando la bionda girò il film “Piace a troppi”, noto anche con il titolo “E Dio… creò la Donna”. Il film che la consacrò a sex symbol internazionale, fece innamorare il mondo di lei, e lei di Saint-Tropez.

Saint-Tropez sorge sull'omonima penisola, affacciata sul piccolo golfo di Saint-Tropez, nel litorale sud-orientale del dipartimento del Varo. Una cittadina dal grande fascino, Saint-Tropez è vivace, colorata e affascinante, tanto da essere fonte di ispirazione per numerosi pittori di strada. Incanta proprio tutti, infatti, è una delle mete più frequentate e amate della costa. Saint-Tropez ha preservato negli anni un fascino e un’atmosfera fuori dal tempo.

Donnavventura e il fascino di Saint-Tropez Donnavventura 1 di 15 Donnavventura 15 di 15 Donnavventura 15 di 15 Donnavventura 15 di 15 Donnavventura 15 di 15 Donnavventura 15 di 15 Donnavventura 15 di 15 Donnavventura 15 di 15 Donnavventura 15 di 15 Donnavventura 10 di 15 Donnavventura 11 di 15 Donnavventura 12 di 15 Donnavventura 13 di 15 Donnavventura 14 di 15 Donnavventura 15 di 15 leggi dopo slideshow ingrandisci A passeggio nella città del bel vivere, tra strade e case pittoresche, shopping glam e natura magica, tra Costa Azzurra e Provenza.

Il centro abitato è caratterizzato da un agglomerato di casette colorate e dai tetti rossi, affacciate sull’omonimo golfo; un alternarsi di vicoletti lastricati, portici, case dalle facciate variopinte, negozietti e ristoranti tipici. Traverse de la Garonne è la via principale dello shopping; ospita infatti i negozi più lussuosi. Un vero e proprio paradiso per gli acquisti.

Raggiungere Saint-Tropez via mare è il mondo migliore per vivere a pieno questa atmosfera frizzante e un po’ retrò.

La spiaggia più rinomata di Saint-Tropez è La Pamplona, una lunga striscia di sabbia, dove si affacciano i ristoranti ed i club più esclusivi.

Il clima che si respira in questa piccola perla della costa francese, cela una duplice anima, città del bel vivere e pittoresco paese tra Costa Azzurra e Provenza.