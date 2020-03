Donnavventura: le Maldive, un paradiso terrestre

La capitale del Paese, è Male. Questa città sorge su di un’area dalle dimensioni concretamente ridotte.

Nel paradiso maldiviano gli spostamenti si effettuano a bordo di piccoli velivoli a pochi posti, gli idrovolanti, che consentono di ammirare gli isolotti dall’alto con le sfumature del mare che dall’azzurro limpido nella parte limitrofa alla costa diviene poi blu intenso. Da quando si prende posto a bordo di questo piccolo aeroplano e lui si alza in volo, lo scenario che si scorge dai piccoli finestrini è mozzafiato. Si possono ammirare dall’alto le tante piccole isole, l’una diversa dall’altra per grandezza e forma.

Nella magnifica laguna cristallina di Noonu, uno degli atolli settentrionali delle Maldive, si trova l’isola di Medhufaru. Qui si trova l’incredibile Soneva Jani, che s’impone in tutta la sua particolarità. Questa è una location di alto profilo, con prestigiose ville over water adagiate su di una laguna dall’acqua cristallina e collegate tra loro da una passerella in legno sinuosa e coreografica. Qui grandi ville sono state realizzate con materiali naturali e colori chiari che non fanno altro che esaltare la bellezza di questo luogo. Un’accurata ricerca e una grande attenzione per i dettagli si traducono in una raffinata essenzialità. Un lusso palpabile ma discreto caratterizza queste ville dove il gusto per il design si accompagna a scelte eco sostenibili ed una grande attenzione per l’ambiente.

La peculiarità di quest’isola dunque sta proprio nello sviluppo del concetto di eco sostenibilità. Questa si traduce sia nell’attenzione ai materiali utilizzati, ma anche nel riciclo e nella coltivazione diretta di ortaggi e verdure. Le ville sono inoltre dotate di uno scivolo che permette di tuffarsi direttamente in mare chi non ha sempre sognato di svegliarsi la mattina e potersi tuffare in acqua dalla propria camera?

Una realtà che nel suo complesso ha dell’incredibile, conosciuta da pochi, da viaggiatori speciali…

Il cuore del Soneva Jani è la struttura a tre piani sopra elevata che ospita caffè, ristoranti e che ricorda una fiabesca casa sugli alberi con scale a chiocciola e passerelle. Proprio qui, dalla straordinaria creatività di chef internazionali nascono delle vere e proprie prelibatezze gastronomiche.



In questa location da sogno le meraviglie non finiscono mai! Sono infatti presenti la fabbrica del gelato e del cioccolato, due stanze interamente dedicate a questi dolci a cui gli ospiti possono accedere in qualsiasi momento della giornata.

Questo paradiso si estende per oltre cinque chilometri di lunghe spiagge bianche ed una rigogliosa vegetazione di giungla tropicale che ha dell’incredibile.

Non sono molte le isole maldiviane a vantare un’estensione di questo tipo dove la natura le fa incredibilmente da padrona.

A poca distanza da Medhufaru, si trova una piccola isola privata che fa parte del resort e che si può raggiungere per trascorrere una giornata da moderni naufraghi.

Quando arriva la sera e si fa buio, questo luogo regala ancora sorprese: un grande schermo in mezzo al mare che costituisce il primo cinema muto delle Maldive, così chiamato perché per ascoltare dialoghi e musiche si utilizzano cuffie bluetooth così da non disturbare il silenzio circostante.

Insomma, uno spettacolo per gli occhi e per il cuore. Una location da sogno in un angolo di paradiso.