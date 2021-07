Donnavventura a Lampedusa: una tartaruga per amica

Nella nostra recente visita a Lampedusa abbiamo visitato un luogo molto speciale: il Centro recupero tartarughe marine , dove vengono salvate e curate le tartarughe ferite. Il centro è gestito totalmente da volontari italiani e stranieri e da alcuni studenti, che aiutano circa 100 tartarughe all’anno , fra queste la Caretta Caretta , entrata nelle specie in via d’estinzione.

L’attività ammirabile che svolgono i volontari è di prendersi cura di queste tartarughe che arrivano dal mare ferite o ammalate, per rilasciarle di nuovo in acqua una volta guarite. Molte volte giungono in struttura in fin di vita dopo avere ingerito della plastica. È importante che ognuno di noi s’impegni a rispettare la natura e tutti i suoi abitanti.

Nel centro, il tema della conservazione delle tartarughe è affrontato su due fronti. Uno riguarda la capacità di osservare, identificare e rilasciare le tartarughe catturate accidentalmente in mare. L'altro si concentra sul lavoro svolto sulla terra: ottenere dati e sviluppare tecniche per aiutare le tartarughe a riprendersi dalle ferite, oltre a preservare il loro ambiente e i siti di nidificazione. Il programma di recupero prevede il salvataggio, il tag e il rilascio delle tartarughe catturate accidentalmente durante operazioni di pesca, nonché quelle catturate o cacciate illegalmente.

Il momento più bello che un centro di recupero possa vivere è quello del rilascio in mare di una tartaruga. Non è stato facile trattenere l’emozione. Ogni tartaruga rimessa in libertà, ha una sua targhetta di riconoscimento così che si possa contattare il database mondiale, per avere notizie sugli spostamenti dell’animale. Consente inoltre studi continui per aiutare a comprendere modelli, comportamenti e la biologia delle tartarughe marine.

Il Centro di Lampedusa è costantemente un esempio di sensibilizzazione e volontariato in Italia.

Una giornata e un’esperienza che ci porteremo sempre nel cuore.