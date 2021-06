Donnavventura a Lampedusa, tra mare, natura selvaggia e gastronomia

È tempo di vacanze , è tempo di Italia, ma è anche il momento di andare alla scoperta dei paradisi nascosti del nostro bel Paese. Lampedusa , isola delle Pelagie, la più meridionale d’Italia, stupisce per la natura incontaminata e un mare meraviglioso tutto italiano e che pochi conoscono. Soprattutto molti non sanno che esiste in volo diretto da Milano a Lampedusa. Con i suoi 320 ettari di Riserva Naturale, Lampedusa è meta perfetta e ambita per chi ama il mare , il sole e il relax .

Per osservare Lampedusa nella sua interezza, obbligatoria è l'uscita in barca, dalla quale si possono osservare il blu cobalto delle sue acque, la spiaggia più bella d'Europa e alcune delle calette più famose. La costa è chiara e frastagliata e il fondale di sabbia bianca regala invece alle acque un colore strepitoso, come se brillasse di luce propria. Insomma, un mare meraviglioso, tutto italiano e al quale si fa fatica a resistere.

È un susseguirsi di calette, grotte e spiagge per una vacanza da sogno.

Suggestivo tratto costiero è quello caratterizzato dalle Grottacce, dove la parete rocciosa si apre in numerose grotte da esplorare e scoprire con la barca. Il mare qui ha riflessi che vanno da turchese allo smeraldo.

E poi l'Isola dei conigli, che vanta il mare più chiaro e invitante; si tratta di un'autentica meraviglia in uno scenario da sogno, immersa in un’atmosfera incantata, con un’acqua la cui limpidezza e le cui sfumature azzurre attraggono visitatori e turisti da ogni parte del mondo.

A fianco si trova La Tabaccara che, insieme alla spiaggia dei Conigli, forma una grande baia con acqua cristallina. Grazie alla particolare trasparenza delle sue acque, la Tabaccara è conosciuta come la baia delle “barche volanti”.

All’interno di un canalone molto pittoresco si trova invece Cala Pulcino, una tra le più belle spiagge dell'isola, caratterizzata da fondali bassi, sabbia bianca mista a ciottoli e offre un bellissimo mare cristallino.

Lampedusa non è solo mare, si può scoprire anche il suo, pur piccolo, entroterra a bordo delle storiche Mehari o perché no, anche in bicicletta.

A Lampedusa si trova il 35° parallelo della terra, è situato infatti all’estremo meridionale dell’Italia, proprio davanti alla costa africana/ tunisina. Una destinazione decisamente estrema.



Sul lato est si trova Cala Creta, la parte più alta dell’isola, dove è presente anche il faro di Capo Grecale. Imperdibile è il famoso palo con i cartelli stradali delle varie città del mondo.

Il vero cuore dell'isola è porto vecchio, un piccolo villaggio di pescatori, dove si respira un’aria tranquilla e piacevole. Lampedusa è un susseguirsi di colori e tradizioni, in tutti i sensi, a partire dalla sua iconica scalinata colorata. Ce ne sono diverse ma la più fotografata è quella color arcobaleno. E anche su quest'isola ci sono le nostre inseparabili Jeep!



Lampedusa offre molte opportunità abitative e B&B ma in nostro “Campo Base”, Il Gattopardo, è tanto speciale quanto esclusivo e l’accoglienza è subito calorosa.

Una realtà unica sull’isola dove abbiamo trascorso piacevoli giornate all'insegna di quiete e tranquillità, coccolate in ogni momento, grazie all’impeccabile organizzazione di Sporting Vacanze.

Il Resort, incastonato sul promontorio che si affaccia sulle acque di Cala Creta, ha dieci differenti sistemazioni dal design raffinato, tutte individualmente arredate, situate nei tipici dammusi e armonicamente integrate con l’ambiente circonstante.

Il design è ricercato, una vera e propria combinazione tra contemporaneità e natura, che suggerisce uno stile senza tempo.

Di Lampedusa ci ha colpito molto la sua svariata e ampia gastronomia. Alcuni piatti provengono delle tradizioni della vicina Sicilia, come per esempio le panelle e gli arancini, ma i piatti tipici di Lampedusa sono la pasta calamarata con i calamari, i calamari ripieni, il cous cous, che prende origine dalla vicina Tunisia, e soprattutto il ragù di triglia con il pane atturrato. Insomma, golosità dal risveglio al tramonto!

Lampedusa: una bella idea di vacanza.