Donnavventura: Jesolo, perla della costa veneziana

Ci troviamo in Veneto , custode di città d’arte, piccoli borghi ed oasi naturali. È in questa meravigliosa regione italiana che si trova Jesolo . La cittadina è la perla balneare della costa veneziana che conta più di venticinque mila abitanti e nella stagione estiva arriva a ospitare circa sei milioni di turisti.

Con la sua spiaggia di quindici chilometri, si estende dalla foce di Piave Vecchia a Cortellazzo. Si distribuisce su tre aree: paese, lido e pineta, mentre tutta l’area circostante è caratterizzata da una laguna navigabile, che la collega a Venezia via mare. È un concentrato di relax, natura e divertimento; è anche una città all’avanguardia, infatti è stata la prima in Italia ad aver concesso a tutti gli abitanti e turisti una connessione Wi-Fi veloce e gratuita: possiamo quindi definirla una città digitale.

Il lungomare del Lido è dedicato a una serie di personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo, come ad esempio Federica Pellegrini, Cristian de Sica, Katia Ricciarelli e molti altri.

Tra le particolarità di Jesolo, c’è sicuramente anche la Baubau Beach, una spiaggia nata nel 2010, dove i cani al loro ingresso possono tranquillamente entrare in acqua, perché registrati e controllati dal punto di vista sanitario.

La sera, Jesolo diventa ancora più affascinante, divertente e frizzante: le spiagge si svuotano e il centro si riempie.

Non manca nulla, nemmeno la ruota panoramica dalle cabine rosse fiammanti, inaugurata nel 2014 e alta ben 55 metri, dalla quale è possibile ammirare questa piccola perla veneta dall’alto.

Un altro punto strategico per una vista panoramica straordinaria è il nuovo ed elegante rooftop: Tacco11.

Sono tanti gli itinerari da percorrere alla scoperta di Jesolo e dintorni… E perché no, farlo in bicicletta è la soluzione migliore per godersi il panorama, anche perché il territorio pianeggiante facilita i percorsi.

Un paesaggio molto particolare, ricco di orti, intervallati da qualche canale, da zone di barena e pochi casoni isolati.

Speciale è anche una piccola località della Laguna in cui il tempo sembra essersi fermato, borgo di Lio Piccolo. Una tappa imperdibile, specialmente se si è amanti della natura e della tranquillità.

È possibile navigare nel parco della laguna nord di Venezia, una costellazione di isolotti e lembi di terra che affiorano dall’acqua. Questo costituisce un habitat ideale per numerose specie di uccelli. Qui si avvistano facilmente gabbiani, garzette e aironi che pattugliano le basse acque salmastre in prossimità della riva.

Anche Cortellazzo, una piccola frazione di Jesolo, merita una visita. Si tratta di un pittoresco borgo di pescatori che sorge sul punto in cui il canale Cavetta si immette nel Piave in prossimità della sua foce.

Sul litorale veneziano, dove la pesca è una delle attività principali, viene usato un metodo molto particolare: quello dei bilancioni, in questa zona molto comuni.

I bilancioni sono grandi reti a bilancia di forma quadrangolare, i quattro angoli della rete sono assicurati tramite cavi e carrucole a piloni in ferro a due braccia, oppure a quattro antenne. La rete viene immersa fino al fondo e salpata di tanto in tanto; il pesce catturato viene convogliato dai movimenti della rete verso il centro, dove viene recuperato o con un guadino, o tramite un’imbarcazione di servizio che scioglie la rete stessa.

Situato alla foce del Sile si trova il faro di Pieve vecchia. Alle sue spalle si sviluppa la marina del faro, il fiore all’occhiello di Jesolo.

Jesolo è famosa anche per i suoi grandi campeggi, alcuni dei quali negli ultimi anni sono diventati una vera e propria eccellenza nel settore. L’International Club, per esempio, riesce a ospitare in un’unica stagione più di venticinque mila turisti.

Jesolo, è una delle più vivaci località dell’Adriatico, gettonata da giovani e famiglie, da italiani e da stranieri, pronta a soddisfare ogni esigenza.