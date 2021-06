Donnavventura: in catamarano lungo le coste della Croazia 

Per la sua conformazione, la via per apprezzarla al meglio è quella del mare. Navigare cullati dalle onde, spinti dal soffio del vento ammirando lo spettacolo naturale croato, è davvero un’esperienza sorprendente.

È navigando che si raggiunge l’arcipelago delle Isole Incoronate, Kornati, composte da isole, isolotti e grossi scogli disposti idealmente in quattro file, che corrono parallelamente alla costa.



Sono di origine carsica e per questo motivo la natura del paesaggio è rocciosa, spesso di un bianco intenso e di una ruvida bellezza, con una costa caratterizzata da imponenti falesie, promontori e grotte dai mille anfratti. Queste isole e isolotti sono generalmente disabitati e anche i resti di costruzioni del passato sono scarsi. Come spesso accade per i posti curiosi e ricchi di fascino, anche le Incoronate hanno la loro leggenda: si racconta che siano nate al termine della creazione quando Dio si trovò con un pungo di sassi avanzati che lanciò con noncuranza nel mare, ma il risultato fu così perfetto che decise di lasciarle li. La natura incontaminata di questo luogo è meravigliosa, con il mare cristallino, le calette e le piccole baie che si aprono qui e là. Questo labirinto di isole attrae da tempo gli amanti del mare e della vela che possono contare sul favore dei venti per scivolare da una all’altra.

Tra le isole di questo arcipelago, quella più grande è Kornat. È qui che si trova la chiesetta della Madonna di Tarac, costruita nel Medioevo sui resti di una basilica paleocristiana, e la fortezza di Tureta, risalente all’epoca bizantina.

Le isole Kornati regalano acqua turchese, fondali di sabbia bianca e un cielo che si presta ad accogliere ogni tipo di sfumatura. Navigando a vele spiegate, in mezzo al mare si scorge lo sperone roccioso di Mulo, situato all'ingresso delle acque di Rogoznica.

È qui che nel 1873 la marina austro-ungarica edificò un faro, che è tra i più antichi di questo mare.

Da qui navigando verso sud si raggiunge l’Isola di Vis. Grazie alla sua posizione strategica fu un caposaldo della colonizzazione Greca; sul suo territorio sono presenti ancora molti reperti archeologici risalenti a quell’epoca. Fino al 1989 l’isola è stata una base navale militare, il che l’ha resa inaccessibile per molto tempo, cosa che le ha permesso di conservarsi intatta, sia da un punto di vista naturalistico che architettonico. Oggi incanta i viaggiatori con il suo ricco patrimonio culturale, la sua bellezza e le atmosfere autentiche dei suoi piccoli porti, come Kut e Komiža.

Continuando a navigare si raggiunge l’isola di Hvar. Sulla cima del colle che domina il borgo, sorge la sua panoramica fortezza spagnola, una maestosa costruzione militare composta da quattro torri circolari, mura merlate e cannoniere. L’impronta della Serenissima che governò l’isola per oltre due secoli e mezzo si ritrova anche nell’architettura dei palazzi che caratterizzano questa cittadina.

Non da meno è l’isola di Brač, con la celebre spiaggia Zlatni Rat che in croato significa Corno d’Oro. È una lunga lingua di sabbia, che si protende fra due baie, in prossimità di Bol, sulla costa meridionale dell’isola.

La Croazia è un piccolo paradiso del Mar Adriatico, un insieme di piccoli borghi dalla storia antica, angoli di natura incontaminata, arcipelaghi dalla conformazione particolare che meritano di essere visitati