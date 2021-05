Donnavventura in Marocco: Merzouga e le dune di sabbia del Sahara

Il deserto è da sempre una meta dal grande fascino per molti viaggiatori e il Sahara, in particolare, richiama echi leggendari di carovane e commerci che per lunghi giorni viaggiavano a passo di dromedario per raggiungerne le esotiche località alle estremità opposte.

Pochi luoghi sono più suggestivi del deserto del Sahara , tra le sue alte dune ci si sente fuori dal tempo e dallo spazio in una dimensione di silenzio.

Il vento muove e trasforma continuamente il panorama, modellando creste e rilievi.

Tra le infinite distese di sabbia si trovano i campi beduini, un'ottima idea per sperimentare la vita nel deserto, scandita dai ritmi della natura, dal sole che sorge e tramonta.

Nei campi tendati si cena tutti insieme e si mangia dallo stesso piatto, proprio come facevano i beduini del Sahara.

Nelle ultime ore del giorno, al crepuscolo, la distesa di sabbia si tinge di colori infuocati, uno spettacolo accompagnato da giochi di luci e ombre.

Emozionante è riunirsi sotto le stelle e lasciarsi accompagnare dai balli e dalle musiche tradizionali degli Gnawa.

Quando il sole sorge dietro le dune, l’escursione termica è notevole, infatti, le temperature scendono di parecchi gradi durante la notte.

Una volta l’anno, tra le grandi dune di questa Regione Sahariana, si svolge il Merzouga Rally, evento spettacolare che vanta un'organizzazione italiana.

Un trekking nel deserto è un’esperienza fisicamente impegnativa, le temperature elevate sono difficili da sopportare e bisogna rimanere sempre idratati.

Il deserto del Sahara, il più vasto del mondo, si estende attraverso l'intero continente africano dall'Atlantico al Mar Rosso per migliaia di chilometri e percorrerlo in sella ai dromedari lo rende ancor più indimenticabile. Le carovane hanno sempre in testa una guida berbera in grado di orientarsi nel deserto e, una volta in sella, la vista spazia sulle dune che si estendono a perdita d’occhio e l'unico suono è quello delle zampe di dromedario che affondano nella sabbia.

Le sensazioni che trasmette il deserto sono straordinarie, un mix di pace e libertà. Attenzione però, bisogna prepararsi e attrezzarsi per affrontare un viaggio nel Merzouga.