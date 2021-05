Donnavventura in Islanda, terra di estremi contrasti 

L’Islanda è una grande isola dai paesaggi eccezionali , puri e incontaminati, modellati dai fiumi provenienti dai ghiacciai che scorrono sull’altopiano desertico e dalla lava che erutta dai numerosi vulcani; proprio per questo motivo si può definire come il regno dei contrasti estremi.

È il paese meno densamente popolato d’Europa ed è meta privilegiata dai viaggiatori estremi. Difatti, con i suoi 102 819 km quadrati, offre uno scenario mutevole da nord, con i suoi fiordi e spiagge di sabbia nera, per spostarsi poi a sudovest, con una varietà incredibile di montagne intervallate da vulcani, ghiacciai e impetuosi fiumi.

Raggiungibile in volo, o con tre o quattro giorni di navigazione dalla Danimarca, è situata nell'oceano Atlantico settentrionale, tra la Groenlandia e la Gran Bretagna, a nord-ovest delle isole Fær Øer e viene definita “terra del ghiaccio” per la presenza dei numerosi iceberg che delineano e definiscono questo luogo magico.

Il parco nazionale del Vatnajökull, che si estende nella parte sud orientale dell’isola, è uno dei più suggestivi e spettacolari del mondo e ospita una laguna glaciale, denominata Jökulsárlón, diventata una delle attrazioni più popolari dell'Islanda grazie alla sua incantevole bellezza.

La superficie di questa Glacier Lagoon è costellata da centinaia di iceberg di svariate colorazioni che variano dal blu al turchese intenso e presentano delle venature scure dovute alle ceneri provenienti dalle eruzioni dei secoli passati. Difatti, proprio sotto questa cappa glaciale, si trovano vulcani ancora attivi che modellano costantemente questo paesaggio rendendolo differente ad ogni spettatore. Si origina dall'acqua che si scioglie dalla lingua di ghiaccio, mentre da quest’ultima si staccano grossi blocchi che si fanno lentamente strada verso l’oceano.

Con un po’ di fortuna è possibile scorgere gli abitanti principali di questi luoghi, le foche, che fanno capolino dall’acqua mentre nuotano oppure mentre si rilassano sopra un iceberg galleggiante.

Svínafellsjökull è un ghiacciaio situato sempre nel parco nazionale del Vatnajökull. Ricorda un potente fiume in piena incastonato tra le vallate brune ed è costituito da crepe e creste ghiacciate che si estendono a perdita d’occhio. Stando in silenzio si avverte il rumore dei ghiacciai in continuo movimento che creano un’atmosfera incantata. Non c’è da stupirsi se quest’area sia stata scelta come set naturale per decine e decine di film internazionali.

L’Islanda è un paese in cui gli elementi naturali ghiaccio e fuoco si uniscono e danzano insieme creando un paesaggio fiabesco, con inverni dalle notti infinite ed estati in cui il sole non tramonta mai.