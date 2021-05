Donnavventura a Copenaghen: tra ecosostenibilità e cultura

La Danimarca è un Paese del Nord Europa, composto da una piccola penisola, alcune isole e innumerevoli isolette bagnate dal Mar del Nord e dal Mar Baltico. È una regione pianeggiante e ricca di laghi; si contraddistingue per il suo grande amore per la natura e per il modo di vivere che si fonda su due concetti: positività e serenità . È qui, nella fiabesca patria di Hans Christian Andersen, che si trova Copenaghen che ne è anche la capitale.

Il suo nome significa letteralmente “porto dei mercanti”, ed è un polo di attrazione per i giovani provenienti da tutta Europa.

È considerata una città “verde”, dove ecologia e tecnologia avanzano di pari passo.

Il quartiere più rappresentativo e colorato è sicuramente quello di Nyhavn che costeggia l’omonimo canale, con le sue case nordiche dai toni pastello e gli alberi delle barche a vela che costeggiano le acque scintillanti. Qui si susseguono locali e bar che esibiscono le loro sfiziose specialità.

A Copenaghen, “bicicletta” è quasi una parola d’ordine! In questa suggestiva città ci sono più biciclette che automobili e si contano oltre 350 chilometri di piste ciclabili per muoversi in sicurezza.

Non è un caso, infatti, che sia una delle città più ecologiche al mondo e il suo stile di vita è incentrato su un approccio ecosostenibile.

Il centro della città di Copenaghen si snoda attorno a Strøget, una delle più famose vie pedonali di Copenaghen, lunga quasi due chilometri. L’area di Strøget è divenuta famosa per lo shopping. Qui è possibile trovare sia negozi di alta moda, sia i più famosi marchi di tendenza internazionali.

Nel punto più bello della città, a due passi dai migliori negozi, si trova l’hotel D’Angleterre. Gode di una vista magnifica su Canale di Nyhavn e al suo interno ospita anche il ristorante stellato Marchal. Una struttura lussuosa ed elegante, dove domina la cura per ogni minimo dettaglio.

Il simbolo indiscusso di Copenaghen è la famosa Sirenetta, la scultura bronzea omaggio all’autore danese Hans Christian Andersen. Quella che oggi si può vedere è in realtà una copia, l’originale è custodita in una collezione privata.



Come nella capitale inglese, anche nella città di Copenaghen avviene il consueto cambio della guardia con una parata spettacolare.

Le guardie reali partono dal Castello di Rosemborg per dirigersi verso il Palazzo Reale di Amaliemborg dove si danno il cambio. Uno spettacolo davvero unico da non perdere.

Un’altra tra le maggiori attrazioni di Copenaghen è il giardino Tivoli, inaugurato nel 1843 sulle antiche porte della città. Questo parco divertimenti è un delizioso miscuglio di attrazioni, giostre, performance e cultura; ospita infatti compagnie teatrali, spettacoli ed eventi tutto l’anno.

Copenaghen è una delle capitali più accoglienti, dove i più importanti luoghi di interesse si trovano a breve distanza e si possono raggiungere a piedi o in bicicletta.

Una città lodevole per il suo spirito “green” e in grado di incantare il viaggiatore che in lei troverà una delle città più vivibili al mondo.