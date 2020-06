Donnavventura: Puglia, un paradiso di mare cristallino

Città d’arte e terra di gastronomia, il centro storico si trova sulla cima di una delle colline che punteggiano questa località e possiede alcune splendide opere architettoniche che si sono conservate a partire dal periodo medievale, tra cui il Castello Ducale, un maniero del quattordicesimo secolo costituito da piccole torri. Ceglie Messapica è un borgo medievale, piccolo ma bene tenuto, con un’alternanza di finestre fiorite e palazzi signorili, alcuni dei quali ristrutturati e adibiti a strutture ricettive, come Palazzo Camarda. Qua e là spuntano alcuni dei caratteristici trulli che hanno reso famosa in tutto il mondo la regione, ma sorgono anche tantissime masserie. E il nostro team si dirige verso la Masseria Camarda, una tenuta agricola di fine ‘800, con trulli che un tempo erano stalle, oggi trasformate in suite; una piscina bio, realizzata nel totale rispetto dell’ambiente, il tutto immerso in un rigoglioso frutteto da cui trae i suoi rinomati prodotti a filiera corta e rigorosamente biologici. Infatti, sono specializzati nella produzione di olio extravergine di oliva, grano, ortaggi e legumi, e possiedono persino un frutteto che vanta, oltre che alla vigna, alberi di ciliegie, melograni, albicocche, pere, cachi, fichi verdi e neri, fichi d’India, mandorli e nocciole. La Masseria Camarda è gestita dalla famiglia di Fiorio; all’interno della dimora troverete la sala Ferrari, a disposizione per attività ricreative, dove sono raccolte alcune delle tappe più importanti della carriera sportiva di Cesare Fiorio.

Donnavventura tra gli incanti della Puglia Donnavventura 1 di 16 Donnavventura 16 di 16 Donnavventura 16 di 16 Donnavventura 16 di 16 Donnavventura 16 di 16 Donnavventura 16 di 16 Donnavventura 16 di 16 Donnavventura 16 di 16 Donnavventura 16 di 16 Donnavventura 10 di 16 Donnavventura 11 di 16 Donnavventura 12 di 16 Donnavventura 13 di 16 Donnavventura 14 di 16 Donnavventura 15 di 16 Donnavventura 16 di 16 leggi dopo slideshow ingrandisci Tra la Valle d’Itria, l’Alto Salento e Gallipoli, alla scoperta di borghi, natura e spiagge incantate con le inviate del programma di Rete4.



Costeggiando la costa pugliese troviamo la così detta Perla dello Ionio, ovvero Gallipoli. La cittadina è rinomata soprattutto per le sue spiagge da sogno e per la sua architettura dal fascino greco orientale, che l’hanno fatta rientrare nella lista Unesco, in attesa di un eventuale riconoscimento come patrimonio dell'umanità.

Gallipoli è molto attiva dal punto di vista turistico, grazie al paesaggio incantevole che la contraddistingue, alla ricchezza architettonico-culturale e ai numerosi centri del divertimento, che l’hanno trasformata in una delle mete preferite tra i giovani. Di fronte alla città, a circa due chilometri dalla costa, si trova l’Isola di Sant’Andrea, piccola, rocciosa e con poca vegetazione.



La costa è caratterizzata da una scogliera che si alterna a lunghi tratti di sabbia, contrastata dai colori caraibici del mare che la rendono indimenticabile. Un paesaggio selvaggio, dominato da colori sublimi.

A pochi chilometri da Gallipoli, si trova una dimora storica molto esclusiva: la Tenuta Mosè. Una splendida dimora aristocratica del ‘700 che rivive oggi nella veste di una location di lusso dal fascino antico. Composta da sei suite con piscina interna, un giardino all’italiana con piscina e una spa; il tutto, immerso in diversi ettari di vigneto.

La Puglia, con i suoi scenari da cartolina, è un luogo davvero magico, capace di incantare chiunque la visiti.