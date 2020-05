Donnavventura: i mille colori di Burano

Venezia è una città così straordinaria che non è possibile farsene un’idea senza averla vista. È unica e somigliante a nessuna. Una perla tutta italiana invidiata e amata da tutto il mondo. Quello che rende Venezia unica è il fatto di essersi sviluppata su una serie di isole lagunari, se ne contano oltre cento tra grandi e piccole. Alcune di loro hanno sviluppato un’identità propria, come quella di Burano.

L’isola è raggiungibile solo in barca; navigando in laguna, la si riconosce subito per il suo campanile pendente. Burano è chiamata “terra natia”, perché è qui che si sono trasferiti i primi abitanti che hanno lasciato la terra ferma e si sono insediati nella laguna di Venezia, per sfuggire alle invasioni barbariche. E’ nota per le sue case colorate: la leggenda narra che, anche da lontano, i pescatori che rincasavano dopo lunghi periodi di assenza, potessero riconoscerle.

Burano è infatti un’isola di pescatori, ma anche di merlettai e oltre che per le sue case colorate, è celebre anche per il suo leggendario merletto. Quest’arte nacque nel 1400, quando una ragazza ricevette dal fidanzato un’alga in regalo. Volendola conservare per sempre, la ricamò. Nel 1500 vennero così aperti i primi laboratori dove venivano realizzati artigianalmente merletti così ben fatti, estremamente raffinati ed eleganti che conquistarono le corti europee, arrivando fino alla corte inglese. Ancora oggi a Burano, si realizzano questi pizzi preziosi completamente fatti a mano.

Il modo migliore per conoscere Burano è soggiornare all’interno di un albergo diffuso; si tratta di casette autentiche di pescatori, in cui gli ospiti possono vivere in modo suggestivo la vita di questa isola. Ed è affacciandosi dalle finestre che ci si trova davanti agli occhi lo spettacolo delle tante e colorate casette dei pescatori, affacciate su rii e canali. Vale quindi la pena addentrarsi tra viuzze, canali e piccole case colorate per godere a pieno dell’unicità di quest’isola tutta da scoprire.