Donnavventura: Turks and Caicos, perla turchese dei Caraibi

Una meta esclusiva, un paradiso tropicale che coniuga bellezza naturalistica e strutture di primo livello; stiamo parlando di Turks and Caicos. Si tratta di un arcipelago composto da quaranta isole coralline, situato a sud delle Bahamas, raggiungibile da Miami in un’ora e mezza di aereo. Solo alcune isole sono abitate: Grand Turks e Salt Cay nelle Turks, Pine Cay, South Caicos, Easth Caicos, Middle Caicos, North and West Caicos e Providenciales nelle Caicos. Molte delle spiagge offrono barriere coralline dai mille colori e sono perfetti siti per lo snorkeling.

Turks and Caicos è una vera oasi incontaminata. Ad accrescere il fascino di questa località, è la leggenda che Cristoforo Colombo approdò su una delle isole dell’arcipelago quando mise piede nel “Nuovo Mondo”. Per chi desidera vivere a stretto contatto con la natura, ci sono numerosi parchi nazionali e riserve naturali. I più sportivi possono mettersi alla prova con il parasailing, una disciplina che permette all’atleta munito di paracadute, di essere trainato da un motoscafo e “volare” sull’acqua.

A Iguana Island, nota anche come Little Water Cay, si può fare un incontro ravvicinato davvero particolare… quello con una specie endemica di iguane, la Cyclura Carinata. Purtroppo sono una specie a rischio di estinzione, ecco perché ciascuna di loro, ha delle curiose perline che fungono da etichette per identificare gli esemplari. Quest’isola è raggiungibile tramite un’escursione in kayak, per scoprire gli angoli più incontaminati e selvaggi di questo arcipelago.

Turks and Caicos vanta uno straordinario mondo sottomarino; è qui che si trova la terza più estesa barriera corallina al mondo, che ospita innumerevoli specie di pesci, tartarughe, murene e spugne policrome. Tra le spiagge più spettacolari troviamo Grace Bay, vero e proprio simbolo di Turks and Caicos. Con sabbia candida e acque cristalline, è un’ oasi incontaminata, protetta da oltre un chilometro di barriera corallina.

Anche Long Bay Beach non è da meno; qui il mare è sempre calmo e le attività sono numerose, come la magica esperienza di galoppare nelle azzurre acque del Caribe.

L’entroterra di Providenciales è degno di nota. Qui, infatti, si trovano lagune popolate da fenicotteri rosa, che sono il simbolo del Paese. Incontrarli non è facile, ma riuscirci è sempre una grande emozione, poiché la loro eleganza e bellezza non stancano mai.



Complici le strutture esclusive e le innumerevoli attrattive, Turks and Caicos, richiama un turismo di lusso ed è una meta molto gettonata per matrimoni e viaggi di nozze.

È un luogo esclusivo dove a fare da padroni, sono resort raffinati e hotel di lusso, come l’Hotel Sandis, curato nei dettagli, dall’atmosfera chic e accogliente allo stesso tempo.

Turks and Caicos: un miraggio ad occhi aperti. Una realtà dei Caraibi, dove poter godere la bellezza della natura e sperimentare le innumerevoli esperienze che questa località può offrire.