Donnavventura: la Puglia, il suo mare e tanti luoghi magici   

Dirigiamoci verso il Gargano. È inconfondibile, un promontorio di roccia carsica che si allunga verso il Mar Adriatico. Ha diversi soprannomi, come quello di “sperone d’Italia”, ma comunque lo si chiami, il Gargano è una tavolozza di colori dal blu del cielo e del mare, al verde della macchia mediterranea; dal bianco acceso delle pietre al rosso della sua campagna.

Con l’ampio e panoramico golfo di Manfredonia, prende vita la costa garganica ricca di località molto vicine, ma così differenti per caratteristiche territoriali e culturali. Il litorale frastagliato disegna la costa in maniera sorprendente. Cittadelle a strapiombo sul mare si alternano ad ampie spiagge di sabbia chiara. La località tra le più amate del Gargano è Vieste. Nel territorio di Vieste si susseguono gole, grotte e baie. È proprio qui che si ha la maggior concentrazione di tutto il Gargano. Il simbolo dell’incantevole Vieste è il famoso monolito Pizzomunno, un enorme dente di calcare alto quasi venticinque metri. Secondo la leggenda, un tempo questo monolito era un pescatore tramutato in roccia da marinai invidiosi del suo amore per la bellissima figlia del re del mare.

Lasciando la costa garganica in direzione di Bari si giunge a San Vito, una frazione di Polignano a Mare.

Qui nella Tenuta Terre di San Vito, immersa negli ulivi secolari e nei vigneti, si può fare un viaggio enogastronomico, assaporando tutti i prodotti autentici di questa terra e gustando i suoi frutti più prelibati dai quali si producono vini eccellenti. Non a caso la Puglia è nella top ten delle destinazioni preferite dagli amanti del vino. Tra ottimo vino, friselle con pomodorini freschi, le immancabili olive e focaccia fatta in casa… si celebra la cucina pugliese in tutta la sua tradizione. Il punto più caratteristico di San Vito è lo scorcio del porticciolo, piccolo, raccolto, ma molto caratteristico, con le sue barchette colorate.



A una manciata di chilometri da San Vito si trova uno dei borghi che almeno una volta nella vita merita di essere visitato: Polignano a Mare. Attraverso l’arco marchesale, si entra nel suo centro storico: un dedalo di vicoli, viuzze, piazzette e soprattutto terrazze che regalano un panorama mozzafiato sul mare. Polignano è conosciuta come la perla dell’Adriatico, merito del suo mare cristallino e della roccia ricamata da cavità impressionanti scavate dal mare. La sua cartolina più famosa è senza dubbio la piccola spiaggia raggiungibile attraverso un antico sentiero fatto di tanti scalini ricavati dalla roccia. Il suo nome è Calo Porto, la caletta di ciottoli bianchi che si trova nel centro di Polignano a Mare, conosciuta in tutto il mondo e sicuramente una delle più fotografata di tutta Italia. La spiaggia è sovrastata da un ponte borbonico alto quindici metri dal quale si può ammirare tutta la cala. Le pareti rocciose che la racchiudono sono piene di grotte e cunicoli che si collegano con il centro storico. Nel blu dipinto di blu, come cantava il suo celebre cittadino Domenico Modugno, Polignano è come un nido di un uccello: sospesa su una scogliera appuntita. Sotto di lei, acque limpide e cristalline, più volte premiate con il prestigioso riconoscimento di Bandiera Blu.

Il pittoresco paesaggio tra terra e mare di Polignano, è stato fonte di ispirazione di numerosi artisti, tra cui Pino Pascali e il famoso Domenico Modugno, al quale la città ha dedicato una statua in bronzo.

E sulle note di questo mitico cantante, “mentre il mondo spariva lontano nel blu dipinto di blu”, salutiamo questa meravigliosa terra che regala amore a ognuno dei suoi visitatori.