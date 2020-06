Donnavventura si prepara alla partenza

Non c’è dubbio, bisogna promuovere l’Italia . Donnavventura ha recepito subito il messaggio, quindi bisogna partire. Non è facile muoversi con le l imitazioni previste dai decreti di regione in regione, ma la redazione si è attivata immediatamente ed ha ottenuto i permessi necessari. Organizzare la partenza in questo momento non è stato semplice , ma rispettando tutte le regole…

Innanzitutto, è stato stilato e certificato un protocollo dedicato e altamente personalizzato da seguire punto per punto, sono circa 180 pagine di norme, comportamenti da seguire con attenzione e consigli.

Primo step la certificazione della Squadra.

Il CDI, Centro Diagnostico Italiano, ha provveduto a tutto ciò sotto lo stretto coordinamento del dottor Bruno Restelli: test sierologici, tamponi e tutto il necessario per certificare lo stato di salute di tutti i partecipanti del team.

Rigorose misure anti coronavirus per le inviate in partenza: controlli, rigorosi, protocolli severi e sanificazione di auto e attrezzature.

Si è passati poi, a cura di “Paddock Milano 1957”, alla sanificazione dei veicoli e delle attrezzature, ovvero dalle videocamere ai computer, dalle ricetrasmittenti agli hard disk e così via.

Organizzata una dotazione di dispositivi di sicurezza per l’utilizzo quotidiano, ma anche per eventuali emergenze: il tutto stivato in otto casse igienizzate.

L’intera squadra ha partecipato a un corso di formazione e preparazione per la gestione dell’emergenza sanitaria curata dal dottor Alberto Tonelli.

Grazie alla collaborazione delle Regioni, dei Comuni e degli uffici competenti abbiamo così potuto ottenere i permessi per muoverci con i nostri veicoli e con il nostro catamarano Obi One, preparato con attenzioni straordinarie a cura di Equinoxe.

E inizia così una nuova “vera” avventura, alla scoperta della nostra bella Italia.

Sono ancora in onda in queste settimane le puntate di Donnavventura Summer Beach ambientate in Italia, ovvero in Sicilia, Sardegna, Puglia, Valle d’Aosta e Valtellina alle quali si aggiungerà questa nuova serie di “Donnavventura Italia” partita per raccontare la Toscana, l’Emilia Romagna, le Marche, il Veneto...

Vuole essere una sorta di tutorial delle vacanze, ovvero consigli per dove andare e come affrontare le vacanze di quest’anno particolare.

Oggi più che mai, Viva l’Italia!