Donnavventura: un giardino incantato nel cuore della Romagna

Ca' Bevilacqua , nel comune di Bertinoro , è una realtà unica e affascinate, una vera e propria oasi di verde immersa nella campagna forlivese. Ciò che rendere speciale questo luogo sono i tre ettari di terreno agricolo trasformati in un suggestivo ed incredibile parco privato , grazie alla dedizione dei suoi proprietari, Vidmer Bevilacqua e la moglie Loretta. Definito “Giardino dell’Eden” questo B&B racchiude in sé tutto il fascino bohémien, dove natura e relax si incontrano. Questa atmosfera shabby chic, frutto di un’attenta ricerca, presenta mobili vintage con decorazioni uniche, tra specchi e tessuti che rendono l’intera location sofisticata e accogliente.

Tuttavia, il vero protagonista di questo piccolo gioiello è il giardino che circonda la casa, il quale ospita una flora e una fauna molto particolari.

Un luogo che ricrea la suggestione dei viaggi in Africa. Difatti, basta percorrere pochi passi per esser sopraffatti dallo stupore di imbattersi in fenicotteri, antilopi, lepri delle Patagonia, alpaca, gru, cicogne marabù e variopinti pappagalli.

Altri ospiti d’eccezione di questo parco, sono le zebre, docili e affettuose, e tra loro c‘è anche un puledrino nato da poco. Questi animali sono nati esclusivamente in loco o in altri parchi europei, come la Piccola Maggie, una dolce antilope, mascotte del parco, sempre curiosa nel conoscere nuovi visitatori. Inconfondibili per la loro andatura con buffe zampe lunghe e sottili, sono i fenicotteri, che si intravedono muoversi in sincrono nella radura, simulando una sorta di danza.

Il casolare può ospitare poche persone, infatti, dispone di tre camere e una casetta per i più piccoli o per gli innamorati, così da rendere questa esperienza ancora più intima e speciale.

Ca' Bevilacqua è un vero e proprio giardino incantato, dove si respira magia allo stato puro, un luogo fiabesco frutto delle più stravaganti fantasie di un bambino, fuori da ogni tempo e logica, in cui è possibile percepire il cosiddetto “Mal D’Africa” a sole poche ore in macchina da casa.