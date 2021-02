Donnavventura: l’isola d’Elba tra storia, spiagge e strade panoramiche

L'isola d'Elba è un'oasi verde e blu, dove la natura regna sovrana. Racchiude in sé il fascino di un territorio, ricco di storia, civiltà e natura.

Portoferraio, principale porto e capoluogo dell'isola, è una città dalle origini antichissime che a distanza di secoli dalla sua fondazione conserva ancora il fascino rinascimentale. La cittadella fortificata, che sovrasta Portoferraio, è stata fatta edificare nel '500 da Cosimo I de' Medici, Granduca di Toscana, che ribattezzò la nuova città fortezza Cosmopoli.

Donnavventura: le meraviglie dell'Isola d'Elba Donnavventura 1 di 17 Donnavventura 2 di 17 Donnavventura 3 di 17 Donnavventura 4 di 17 Donnavventura 5 di 17 Donnavventura 6 di 17 Donnavventura 7 di 17 Donnavventura 8 di 17 Donnavventura 9 di 17 Donnavventura 10 di 17 Donnavventura 11 di 17 Donnavventura 12 di 17 Donnavventura 13 di 17 Donnavventura 14 di 17 Donnavventura 15 di 17 Donnavventura 16 di 17 Donnavventura 17 di 17 leggi dopo slideshow ingrandisci

Forte Falcone, con i suoi 2360 metri quadri, insieme a Forte Stella e Torre della Linguella, erano il principale sistema difensivo della città di Cosmopoli. Qui, a Forte Falcone, risiedevano i mamelucchi, le guardie personali di Napoleone e i lancieri polacchi.

Chi visita Cosmopoli può avere la fortuna di incontrare La Petite Armée, un'associazione che si occupa di rievocazioni storiche legate agli eventi di epoca napoleonica. Napoleone Bonaparte trascorse all'isola d'Elba quasi dieci mesi di esilio e si narra che amasse particolarmente quest'isola.

Al porto di Portoferraio si incontrano i pescatori di ritorno dalla pesca, intenti a vendere il loro pescato del giorno. Un luogo da sogno per soggiornare e visitare l'Isola d'Elba è il Baia Bianca Suites, un paradiso inserito nel contesto naturale del Golfo della Biodola, che offre una vista incredibile sulle scogliere di Portoferraio. Luogo romantico, pervaso da quiete e privacy, che regala tramonti mozzafiato.

Andare alla scoperta dell'isola d'Elba in macchina è stupefacente, le sue strade offrono panorami mozzafiato. Si vedono anche delle baie e calette nascoste. Ma con un'imbarcazione si può costeggiare la costa Nord di Portoferraio, una delle coste più fotografate e apprezzate. La Sottobomba e la Sorgente sono alcune delle splendide spiagge, famose per il loro aspetto selvaggio e incontaminato.

È nell'Azienda agricola Arrighi che nasce un progetto unico, il progetto Nesos: il vino marino, in collaborazione con l'Università di Pisa.

È un vero e proprio esperimento scientifico, unico al mondo, che rende il vino particolarmente aromatico per la presenza del sale derivante dalla pratica dell’immersione nel mare dell’uva racchiusa in ceste.

La presenza di sale nell’uva, con effetto antiossidante e disinfettante, ha permesso di provare a non utilizzare i solfiti.

L'isola d'Elba offre sapori unici e semplici, dove dominano la fantasia e la sapienza nella scelta degli ingredienti. Nell'azienda agricola Piano B, a conduzione famigliare, nasce la biretta elbana. Si tratta di birra bianca artigianale, fatta con grano duro antico e scorza di agrumi, coltivati naturalmente senza pesticidi. Una birra dal vero e proprio spirito isolano.

Insomma, l'isola d'Elba è un paradiso tutto italiano, con spiagge da sogno e passeggiate panoramiche immerse nella natura.