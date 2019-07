Donnavventura Summer Beach: la Sardegna

La quinta puntata di Summer Beach si apre a La Maddalena , l’isola principale dell’omonimo arcipelago: da qui raggiungeremo Caprera e il suo prestigioso Centro Velico, una scuola nata nel 1967 e ancora oggi una tra le più all’avanguardia, nel panorama europeo. Lasciamo Caprera per dirigerci verso Stagnali , per una visita al centro di educazione ambientale.

Ci sarà spazio anche per ballare il reggaeton nella spiaggia di Bassa Trinità. Scopriremo Porto Rafael una realtà esclusiva ma discreta, lontana dalla vivace e un po’ chiassosa mondanità delle più note località della Costa Smeralda. Il centro è stato fondato negli anni ’60 da Rafael Neville, conte di Berlanga, che si innamorò di questo luogo, acquistò il terreno, costruì la sua casa e disegnò lo sviluppo dell’abitato attorno alla piazzetta che guarda il mare. Il successo fu immediato e questo suggestivo spaccato di costa divenne meta di un’élite proveniente da tutto il mondo.



Navigando raggiungeremo Cala Coticcio, una delle più belle calette del parco nazionale maddalenino, situata nella parte nord-orientale di Caprera. E’ davvero un paradiso naturale e i colori dell’acqua lasciano sempre senza parole.



Breve tappa a Porto Rotondo e poi raggiungeremo San Pantaleo, un borgo incastonato fra i picchi di granito, in una dimensione che sembra essere fuori dal tempo. E’ un luogo di artisti, italiani e internazionali, che a partire dagli anni ’70 si sono stabiliti qui, innamorati e ispirati dalla sua singolare atmosfera.



Sarà poi la volta di Porto Cervo, la più esclusiva realtà della Costa Smeralda, che si è sviluppata attorno al porto naturale creato dall’insenatura del Golfo di Arzachena, che ricorda la sagoma di un cervo, da qui l’origine del nome. Ad osservare dall’alto la marina vecchia è la bianchissima chiesa di Stella Maris, costruita intorno agli anni 60 dall’architetto Michele Busiri Vici. Lasceremo la costa per andare alla scoperta della Sardegna più rurale e dei suoi prodotti tipici, legati al territorio ma soprattutto alla pastorizia.



L’appuntamento con la quinta puntata di Summer Beach è per domenica 7 luglio alle 14.00 su Rete4.