Donnavventura: il Perito Moreno, ghiacciaio delle meraviglie

È il più famoso dei 47 ghiacciai che scendono dal campo Hielo sur. Questo è il terzo campo di ghiaccio continentale più grande al mondo dopo l’Antartide e la Groenlandia. Il Perito Moreno è sicuramente uno dei ghiacciai più famosi al mondo. Si trova nella parte meridionale della Patagonia argentina: il ghiacciaio copre una superficie di ben 250 chilometri quadrati e si estende in lunghezza per 30 chilometri.



È in continuo movimento, avanza infatti di 2 metri al giorno a differenza di tutti gli altri ghiacciai nel mondo che si stanno lentamente ritraendo. Il movimento è dato dall’esistenza alla base del ghiacciaio di una sorta di cuscino d’acqua che lo tiene staccato dalla roccia. Questa però non è la sua unica particolarità, è oltretutto famoso per la sua voce! Il distacco e la caduta dei blocchi di ghiaccio del fronte del Perito Moreno creano uno spettacolo grandioso. Il fenomeno è dato dall’avvicinamento del ghiacciaio verso la penisola Magallanes.



Il fronte è formato da una lingua interiore di 5 chilometri che si staglia per 60 metri sul lago argentino. Un paesaggio glaciale da brividi. Proprio perché il ghiacciaio è in continuo movimento la sua conformazione è molto varia, è ricco di crepacci profondi, morene e pozzi di acqua ghiacciata.



Il nome lo si deve al suo esploratore che giocò un ruolo di primo piano nella difesa del territorio argentino nel conflitto sorto riguardo alla disputa sul confine internazionale con il Cile. Poter camminare su di un ghiacciaio non è cosa da tutti i giorni. Ad ogni passo si percepisce l’imponenza di questo angolo di terra, ma forse, poterlo ammirare dall’alto a bordo di un elicottero, rende possibile dominarlo in toto. Essere sublimati dal paesaggio surreale di questo luogo è un’esperienza rara ed unica.



Quando il sole cala dietro alle lastre di ghiaccio e sprofonda nell’acqua, il giaccio si tinge di blu intenso e in un istante diventa notte. Insomma, il ghiacciaio del Perito Moreno è considerato l’ottava meraviglia del mondo e dopo averlo potuto ammirare non si può che essere d’accordo.