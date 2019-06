Donnavventura: in Etiopia tra il popolo Mursi

Questa parte del territorio è particolarmente ricca di corsi d'acqua che rendono la vegetazione rigogliosa. Percorrendo chilometri di strada, in condizioni non sempre favorevoli, si raggiunge la punta estrema della valle dell'Omo dove vivono ancora tribù che hanno mantenuto intatte le loro abitudini e le loro tradizioni, risalenti a migliaia di anni fa. Siamo con la popolazione dei Mursi.

Sono tribù seminomadi che si spostano a seconda delle stagioni e delle esondazioni del fiume Omo. La loro principale fonte di sostentamento è l'allevamento del bestiame. Sembra di essere tornati indietro nel tempo, o meglio, sembra che in questa meravigliosa terra d'Africa il tempo si sia, addirittura, fermato.



Ciò che caratterizza l'etnia Mursi è il fatto che le donne portino un disco labiale. E' un elemento davvero tradizionale. Quando si passa dall'adolescenza all'età adulta, viene praticato un piccolo foro all'interno del labbro della ragazza, dove viene messo un cilindretto di legno che man mano viene ampliato, in modo da poter accogliere un disco vero e proprio, realizzato in legno o in ceramica. Spesso vengono anche rimossi gli incisivi inferiori, proprio per accogliere questo disco che, più è grande più da onore e bellezza alla ragazza che lo porta. I Mursi hanno una grande attenzione per l'estetica e per il corpo, e lo guarniscono anche attraverso delle scarnificazioni della pelle, tipiche della loro tradizione tribale, che sono delle vere e proprie opere d'arte.



Sono un popolo guerriero e lottano tra di loro servendosi di lunghi bastoni. Un uomo della tribù Mursi, privo di cicatrici, non è appetibile e non può essere un buon partito. Come può difendere la propria moglie, se non è in grado di difendere se stesso? Tradizioni, culture millenarie, ci fanno scoprire un’incredibile realtà molto diversa dalla nostra.